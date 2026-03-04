Головна Країна Політика
Україна та Бахрейн координують зусилля проти спільних безпекових загроз

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Україна та Бахрейн координують зусилля проти спільних безпекових загроз
Бахрейн просить Україну допомогти захистити населення
фото: Офіс президента України

Україна пропонує Кувейту та країнам Затоки досвід захисту неба від іранських атак

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 4 березня, провів низку телефонних розмов із лідерами країн Близького Сходу, зокрема зі спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Головною темою переговорів став захист цивільного населення від масованих ударів іранськими дронами та ракетами, які останніми днями атакували регіон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Так, Зеленський з принцем обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Його високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика», – написав глава держави.

Президент України зазначив, що саме наш народ знає, як найкраще цьому протидіяти.

«Обговорили, як наш досвід може допомогти в захисті життів у Кувейті. Домовились, що проведемо відповідні консультації», – додав Зеленський.

«Главком» писав, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації.

