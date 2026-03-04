Україна та Бахрейн координують зусилля проти спільних безпекових загроз

Україна пропонує Кувейту та країнам Затоки досвід захисту неба від іранських атак

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 4 березня, провів низку телефонних розмов із лідерами країн Близького Сходу, зокрема зі спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Головною темою переговорів став захист цивільного населення від масованих ударів іранськими дронами та ракетами, які останніми днями атакували регіон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Так, Зеленський з принцем обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Його високість детально поінформував про злочинні удари іранського режиму по Кувейту: вже були сотні дронів та балістика», – написав глава держави.

Президент України зазначив, що саме наш народ знає, як найкраще цьому протидіяти.

«Обговорили, як наш досвід може допомогти в захисті життів у Кувейті. Домовились, що проведемо відповідні консультації», – додав Зеленський.

«Главком» писав, що президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.

Президент запевнив, що Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації.