Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian
Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю
фото з відкритих джерел

Дипломатичне визнання Сполученими Штатами анексії Криму порушило б статут ООН

Заява президента РФ Володимира Путіна про «Великоднє перемир’я» невипадково з’явилася після того, як медіа поширили інформацію про готовність США визнати Крим російським. Як інформує «Главком», на це звернув увагу журналіст видання The Guardian Люк Гардінґ.

Зокрема, він нагадав недавню публікацію в Bloomberg про те, що США можуть бути готові дати Путіну стратегічну перемогу, погодившись із російським контролем над окупованим півостровом.

При цьому Люк Гардінґ наголосив, що дипломатичне визнання Сполученими Штатами анексії Криму порушило б статут ООН і консенсус після 1945 року про те, що країни не можуть захоплювати території силою.

«Більшість держав, включаючи Велику Британію, відмовилися визнати незаконне захоплення Криму Росією», – зазначив журналіст.

Він також додав, що можлива поступка Москві з боку Білого дому, спровокує критику з боку колишніх європейських союзників США та «шалену реакцію» в Україні.

Гардінґ зауважив, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні мають продовжитися цього тижня в Лондоні.

«Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю, яка дозволила б Росії зберегти контроль над окупованими територіями на півдні й сході України, а також над Кримом», – повідомив він.

У березні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні. 

До слова, Сполучені Штати представили союзникам пропозиції для укладання мирної угоди між Росією та Україною. За словами європейських посадовців, контури американського плану було окреслено під час зустрічей у Парижі.

Зазначається, що пропозиції США фактично заморозить війну, а окуповані українські території залишаться під контролем РФ. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.

Читайте також:

Теги: Крим росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для нас Китай є проблемою номер 2 після Росії
Тарифне протистояння між США та Китаєм тільки починається
11 квiтня, 11:11
У МЗС РФ заявили, що Україна нібито вже порушила перемир’я
Російське МЗС прокоментувало порушення перемир'я та знайшло винних
21 березня, 03:31
Німеччина конфіскувала танкер Eventin
Німеччина конфіскувала танкер «тіньового флоту» РФ із нафтою на €40 млн
21 березня, 11:52
Віткофф прокоментував зустрічі американської делегації з українцями й росіянами в Саудівській Аравії
Віткофф вважає, що Путін хоче миру
23 березня, 19:47
За словами міністерки, Україна формує свою позицію щодо угоди про надра
Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини – Свириденко
28 березня, 11:44
Колосков не вірить у швидке повернення російських команд на міжнародну арену
«Фуфло». У РФ відреагували на новини про повернення їхніх команд на міжнародну арену
27 березня, 16:07
Російську делегацію очолить посол РФ у США Олександр Дарчієв
Росія та США проведуть зустріч у Стамбулі: всі деталі
8 квiтня, 22:09
Віткофф, Путін та Дмитрієв зустрілись 11 квітня в Петербурзі
Припинення війни й економічна співпраця США та Росії. Білий дім провів паралелі
15 квiтня, 23:14
Дегтярьов заявив, що серія ігор між збірними РФ та США має пройти у Санкт-Петербурзі та Вашингтоні
НХЛ спростувала слова міністра спорту РФ про підготовку матчів між Росією та США
14 квiтня, 18:21

Політика

Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian
Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian
Замість зброї гроші: Європа розглядає зміну форми допомоги Україні
Замість зброї гроші: Європа розглядає зміну форми допомоги Україні
Келлог прокоментував заяву Рубіо щодо можливого виходу США з мирних переговорів
Келлог прокоментував заяву Рубіо щодо можливого виходу США з мирних переговорів
Шольц закликав не забувати про мир у Великдень
Шольц закликав не забувати про мир у Великдень
Речниця Єврокомісії розкритикувала «перемир’я» Путіна на Великдень
Речниця Єврокомісії розкритикувала «перемир’я» Путіна на Великдень
США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа
США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
20K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
18K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
15K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua