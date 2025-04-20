Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian

Дипломатичне визнання Сполученими Штатами анексії Криму порушило б статут ООН

Заява президента РФ Володимира Путіна про «Великоднє перемир’я» невипадково з’явилася після того, як медіа поширили інформацію про готовність США визнати Крим російським. Як інформує «Главком», на це звернув увагу журналіст видання The Guardian Люк Гардінґ.

Зокрема, він нагадав недавню публікацію в Bloomberg про те, що США можуть бути готові дати Путіну стратегічну перемогу, погодившись із російським контролем над окупованим півостровом.

При цьому Люк Гардінґ наголосив, що дипломатичне визнання Сполученими Штатами анексії Криму порушило б статут ООН і консенсус після 1945 року про те, що країни не можуть захоплювати території силою.

«Більшість держав, включаючи Велику Британію, відмовилися визнати незаконне захоплення Криму Росією», – зазначив журналіст.

Він також додав, що можлива поступка Москві з боку Білого дому, спровокує критику з боку колишніх європейських союзників США та «шалену реакцію» в Україні.

Гардінґ зауважив, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні мають продовжитися цього тижня в Лондоні.

«Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю, яка дозволила б Росії зберегти контроль над окупованими територіями на півдні й сході України, а також над Кримом», – повідомив він.

У березні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні.

До слова, Сполучені Штати представили союзникам пропозиції для укладання мирної угоди між Росією та Україною. За словами європейських посадовців, контури американського плану було окреслено під час зустрічей у Парижі.

Зазначається, що пропозиції США фактично заморозить війну, а окуповані українські території залишаться під контролем РФ. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.