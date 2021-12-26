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    Хто така ефектна брюнетка зі світлини мера Львова: деталі про супутницю посадовця (фото)

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    Христина Тишкун обрала відвертий наряд для офіційної зустрічі - Хто така ефектна брюнетка зі світлини мера Львова: деталі про супутницю посадовця (фото)
    Христина Тишкун обрала відвертий наряд для офіційної зустрічі
    фото: christina_tyshkun/Instagram

    Таємнича жінка у відвертому вбранні поряд із Садовим розбурхала мережу

    У Львові відбувся візит заступника міністра освіти й науки України Ігоря Гарбарука до мера міста Андрія Садового. У соцмережах оприлюднили знімки, зроблені під час візиту. На них поруч із чиновниками була молода незнайомка у чорній сукні з ефектним декольте.

    Нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики щодо вбрання закрила свою сторінку.

    Ще до закриття сторінки Тишкун у коментарях відповіла на хвилю хейту у свою сторону: «А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно».

    Христина Олександрівна Тишкун – юристка, власниця компанії «БК Забудова». Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові.

    На своїй сторінці у Facebook зазначила, є магістром права (юристом-правознавцем), закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

    Також Христина є юристкою, помічницею адвоката в адвокатському бюро Advisers.

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    Христина Тишкун працює юристкою фото: christina_tyshkun/Instagram
    Христина Тишкун працює юристкою фото: christina_tyshkun/Instagram
    Христина Тишкун обрала відвертий наряд для офіційної зустрічі фото: christina_tyshkun/Instagram
    Христина Тишкун працює юристкою фото: christina_tyshkun/Instagram
    Христина Тишкун обрала відвертий наряд для офіційної зустрічі фото: christina_tyshkun/Instagram

    Нагадаємо, 25 грудня світлину, на якій поруч із мером Львова стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні, активно обговорювали у мережі. Увагу користувачів, зокрема, привернуло сміливе декольте дівчини та хрестик на її шиї.

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    Теги: Андрій Садовий Львів забудова жінка університет
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    Хто така ефектна брюнетка зі світлини мера Львова: деталі про супутницю посадовця (фото)