Конституційний суд знову відклав розгляд закону про люстрацію



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Сьогодні о 10:00 суд мав продовжити розгляд справи, в якій нардепи просять визнати положення закону «Про очищення влади» неконституційними

Конституційний суд України (КСУ) в черговий раз відклав розгляд закону про люстрацію. Про це повідомляється на сайті КСУ.

Зазначається, що сьогодні о 10:00 суд мав продовжити розгляд справи, в якій нардепи просять визнати положення закону «Про очищення влади» неконституційними. На даний момент в порядку денному зазначено, що розгляд перенесли.

Як повідомлялося, Конституційний суд почав розглядати закон про люстрацію: під будівлею влаштували одразу дві акції.

До слова, 18 квітня Конституційний суд відклав розгляд подання щодо відповідності Конституції закону «Про очищення влади». У прес-службі КС відмовилися коментувати журналістам причини, з яких перенесли розгляд закону «Про очищення влади».

Нагадаємо, закон «Про очищення влади» набув чинності 16 жовтня 2014 року і передбачає люстрацію чиновників, які займали посади під час режиму колишнього президента України президента Віктора Януковича.