Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандальні світлини консула України в Домінікані: МЗС відреагувало

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Колишня ню-модель Вікторія Якимова відома своїми відвертими фото в соцмережах
МЗС після додаткової перевірки відкликало почесного консула України в Домінікані

Міністерство закордонних справ України відреагувало на суспільний резонанс довкола призначення Вікторії Якимової почесним консулом у Домініканській Республіці. Після додаткової перевірки її патент було відкликано, а посла України вирішено повернути до Києва, інформує «Главком».

Призначення Вікторії Якимової почесним консулом викликало хвилю обговорень у мережі. У закордонному відомстві пояснили, що при виборі кандидатури посол України в Республіці Куба спирався на її професійний досвід, знання мов та тривале проживання в Домінікані.

«Перевірка, зокрема щодо публічної діяльності та зв’язків з РФ, проводилася із залученням компетентних органів України, заперечень щодо призначення не було», – підкреслили у закордонному відомстві.

Проте через значний суспільний запит міністерство провело повторний аудит.

Реакція МЗС України

«Враховуючи, що опубліковані в медіа матеріали викликали різкий та негативний суспільний резонанс, МЗС здійснило додаткову перевірку всіх обставин та ухвалило рішення відкликати патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домініканській Республіці повноцінного посольства України. Крім того, вже ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі та здійснено відповідні кадрові рішення в центральному апараті, – повідомили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві також зауважили, що, на відміну від консулів України, які входять до складу органів дипломатичної служби, почесні консули не є співробітниками закордонного відомства, не перебувають на державній чи дипломатичній службі, не отримують заробітної плати чи коштів з державного бюджету, не наділені функціями політичного представництва України.

Чому виник резонанс

Скандальні світлини консула України в Домінікані: МЗС відреагувало фото 1
21 березня відкрили офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова. Її призначення викликало активне обговорення, оскільки зазвичай на такі посади призначають осіб із широкими політичними або бізнесовими зв’язками.

Згідно з інформацією з її профілю у Facebook, Якимова родом з Одеси, нині проживає у місті Ла Романа. Вона навчалася в Одеському державному економічному університеті.

Окрім дипломатичної функції, Якимова працює у компанії v-tersolutions, яка займається розробкою програмного забезпечення для логістичних компаній.

У період роботи в моделінгу вона публікувала відверті фото. Також у 2022 році з’являлися її світлини у російському кокошнику. У березні 2023 року вона висловлювалася про наслідки закриття офісу Google у Росії.

«Главком» писав, що в Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці – нею стала Вікторія Якимова, яка раніше працювала у сфері моделінгу.

Нагадаємо, Надзвичайна і Повноважна Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих знову опинилася в центрі обговорення у соцмережах через свій образ на одному з публічних заходів. Ідеться про блузу, створену дизайнеркою Юлією Кацьяновою, у якій користувачі впізнали орнаменти, схожі на традиційний російський розпис хохлома. Частина коментаторів вважає, що використання подібних мотивів є недоречним у контексті представлення української культури за кордоном.
 

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Скандальні світлини консула України в Домінікані: МЗС відреагувало
Скандальні світлини консула України в Домінікані: МЗС відреагувало
Україна відреагувала на мирну угоду між США та Іраном
Україна відреагувала на мирну угоду між США та Іраном
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн
Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях
Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях
Робоча група з підготовки перших повоєнних виборів вирішує, як будуть голосувати військові
Робоча група з підготовки перших повоєнних виборів вирішує, як будуть голосувати військові
Електронне голосування? Стало відомо, які способи волевиявлення розглядає робоча група з підготовки перших повоєнних виборів
Електронне голосування? Стало відомо, які способи волевиявлення розглядає робоча група з підготовки перших повоєнних виборів

Новини

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua