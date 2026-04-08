Скандальні світлини консула України в Домінікані: МЗС відреагувало

МЗС після додаткової перевірки відкликало почесного консула України в Домінікані

Міністерство закордонних справ України відреагувало на суспільний резонанс довкола призначення Вікторії Якимової почесним консулом у Домініканській Республіці. Після додаткової перевірки її патент було відкликано, а посла України вирішено повернути до Києва, інформує «Главком».

Призначення Вікторії Якимової почесним консулом викликало хвилю обговорень у мережі. У закордонному відомстві пояснили, що при виборі кандидатури посол України в Республіці Куба спирався на її професійний досвід, знання мов та тривале проживання в Домінікані.

«Перевірка, зокрема щодо публічної діяльності та зв’язків з РФ, проводилася із залученням компетентних органів України, заперечень щодо призначення не було», – підкреслили у закордонному відомстві.

Проте через значний суспільний запит міністерство провело повторний аудит.

Реакція МЗС України

«Враховуючи, що опубліковані в медіа матеріали викликали різкий та негативний суспільний резонанс, МЗС здійснило додаткову перевірку всіх обставин та ухвалило рішення відкликати патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домініканській Республіці повноцінного посольства України. Крім того, вже ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі та здійснено відповідні кадрові рішення в центральному апараті, – повідомили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві також зауважили, що, на відміну від консулів України, які входять до складу органів дипломатичної служби, почесні консули не є співробітниками закордонного відомства, не перебувають на державній чи дипломатичній службі, не отримують заробітної плати чи коштів з державного бюджету, не наділені функціями політичного представництва України.

Чому виник резонанс

фото з відкритих джерел

21 березня відкрили офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова. Її призначення викликало активне обговорення, оскільки зазвичай на такі посади призначають осіб із широкими політичними або бізнесовими зв’язками.

Згідно з інформацією з її профілю у Facebook, Якимова родом з Одеси, нині проживає у місті Ла Романа. Вона навчалася в Одеському державному економічному університеті.

Окрім дипломатичної функції, Якимова працює у компанії v-tersolutions, яка займається розробкою програмного забезпечення для логістичних компаній.

У період роботи в моделінгу вона публікувала відверті фото. Також у 2022 році з’являлися її світлини у російському кокошнику. У березні 2023 року вона висловлювалася про наслідки закриття офісу Google у Росії.

«Главком» писав, що в Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці – нею стала Вікторія Якимова, яка раніше працювала у сфері моделінгу.

