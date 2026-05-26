РНБО відреагувала на заяви про «терміновий» візит Умєрова до Берліна

За даними Politico, секретар РНБО прибув до німецької столиці на переговори з радниками з національної безпеки лідерів країн E3

Видання Politico повідомило, що секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Берліна для переговорів на тлі попередження Москви іноземним дипломатам про необхідність залишити Київ через заплановані авіаудари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал ЗМІ.

Журналісти стверджували, що Умєров перебував у Брюсселі для переговорів з високопосадовцем Європейської комісії щодо співпраці в оборонній промисловості, а рано-вранці у вівторок вилетів до Берліна. Як зазначили співрозмовники, там він зустрінеться з радниками з національної безпеки країн групи E3 – Німеччини, Франції та Великої Британії.

Politico пише, що дипломатична активність секретаря РНБО нібито відбувається у вирішальний момент після того, як РФ здійснила масовану атаку на Київ минулими вихідними та пригрозила подальшими «послідовними та системними ударами».

Крім того, видання зауважує, що переговори країн E3 з Умєровим у Берліні відбуваються на тлі напруженості між канцлером Фрідріхом Мерцом та президентом Володимиром Зеленським після того, як очільник німецького уряду надіслав листа, у якому запропонував Україні урізане «асоційоване членство» перед потенційним вступом до ЄС на пізнішому етапі.

Зеленський відхилив цю пропозицію. Він заявив, що «місце України в Європейському Союзі також має бути повним, повноцінним та рівноправним».

Один з дипломатів ЄС сказав, що час проведення зустрічі є «примітним». «Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц публічно заявляє про свої наполягання на асоційованому членстві України саме зараз. Той факт, що Умєров сьогодні в Берліні, свідчить про наявність чіткого зв’язку в часі», – зазначив співрозмовник.

Водночас пресслужба Умєрова заявила, що «ніякої екстреної зустрічі немає», а поїздка – це «звичайна планова робота з європейськими колегами». Повідомляється, що секретар РНБО зустрівся з держсекретарем МЗС Німеччини Гюнтером Зауттером. Сторони обговорили безпекові питання, перемовний процес та оборонну співпрацю, зокрема Drone Deal між Україною та Німеччиною.

Водночас, як стверджує речниця Умєрова, про питання «обмеженого» членства України в Європейському Союзі посадовці не говорили.

До слова, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав Анкару, де провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.