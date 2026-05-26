Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу

Лариса Голуб
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді
фото з відкритих джерел
Командувач Сил безпілотних систем звернувся до Лукашенка

Україна готова до руйнівної відповіді у разі спроби білоруських військ вступити у війну на боці РФ. Наразі Сили оборони вже тримають «на олівці» перші 500 стратегічних цілей на території сусідньої республіки. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді (Мадяр), інформує «Главком»

Військовий наголосив, що українська армія ретельно фіксує кожну ворожу активність із північного напрямку та не пробачить використання білоруського простору для російського терору.

«Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні», – жорстко попередив Мадяр.

Командувач Сил безпілотних систем також іронічно прокоментував останні залякування Москви та речника Путіна Дмитра Пєскова про так звані «системні і послідовні удари по Києву».

За словами військового, істерика агресора є прогнозованою реакцією на те, що російська «нафтова антилопа» та паливно-енергетичний комплекс відчули ефект «глибинного проникнення» українських дронів. Зокрема, Бровді нагадав про масштабні ураження російських нафтопереробних заводів, підтверджені міжнародними медіа.

«Дев'ята з тринадцяти віддзьобаних Волелюбним Українським Птахом протягом лише травня наливайка зупинила роботу, Reuters Вам у дорозвідку (йдеться про зупинку Сизранського НПЗ після атаки 21 травня). Звісно, не смертельно, усе відновлюється. Але їпать як тенденційно, і символічно, суто по-лаврушкінськи «системними и послідовними ударами», – зазначив командувач.

Для остаточного зламу хребта російській воєнній машині Роберт Бровді закликав побратимів «скласти раму» та сфокусуватися на чотирьох фундаментальних завданнях:

  • Заколоти «золоту антилопу» – продовжувати методичне знищення нафтогазових прибутків Кремля;
  • Демонтаж «хробачого ВПК» – вибивати заводи та ланцюги постачання зброї;
  • Хробачий «ППОпад» – масово випалювати протиповітряну оборону ворога;
  • Детокс хробака – нарощувати «від'ємний баланс» живої сили окупантів за допомогою дронів на полі бою до 40–50 тис. ліквідованих загарбників на місяць.

«Главком» писав, що білоруський режим знову намагається звинуватити Україну в «провокаціях» та «підготовці штурмів», повторюючи старі пропагандистські наративи на засіданні в РФ. Під час виступу на засіданні Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку  (ОДКБ) у Москві держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що Україна нібито веде активну розвідку та здійснює провокації на кордоні, використовуючи безпілотники.

Нагадаємо, нині на кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України. Водночас прикордонники зафіксували захід ударного дрона на територію України з боку Білорусі. У ДПСУ вважають, що це був російський безпілотник, маршрут якого пролягав через білоруську ділянку. Раніше вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей фіксували й два розвідувальні дрони.

До слова, 18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання з розгортання тактичної ядерної зброї в польових умовах – перевіряли логістику і готовність підрозділів до застосування спецбоєприпасів.

