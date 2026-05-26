ЦВК визнала Дениса П'ятигорця нардепом від «Євросолідарності»

Ростислав Вонс
П'ятигорець є наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку політичної сили
Денис Пʼятигорець замінить Степана Кубіва, який помер 18 травня

Центральна виборча комісія визнала Дениса Пʼятигорця обраним народним депутатом від партії «Європейська солідарність» після смерті Степана Кубіва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Комісія отримала від Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень Степана Кубіва, який помер 18 травня. Кубіва було обрано до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Європейська солідарність».

Після розгляду документів ЦВК визнала обраним народним депутатом Дениса Пʼятигорця – наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії під №28. Тепер він не пізніше як на 20 день має подати до ЦВК документи, визначені виборчим законодавством.

Пʼятигорець у 2010 році пройшов до міської ради Запоріжжя, балотувавшись від «Партії регіонів». Як повідомляє рух «Чесно», протягом 2012–2013 років він потрапив до списку лідерів за кількістю пропущених сесійних засідань.

Упродовж семи років (з 2012 по 2019 рік) на громадських засадах виконував обов'язки помічника нардепа-самовисуванця Степана Івахіва. Згодом їхня співпраця переросла у бізнес-площину: у 2020 році Івахів переписав на Пʼятигорця фірму «Сонріс ЛТД», що спеціалізується на комерційному консультуванні та торгівлі. Крім того, у 2021–2022 роках Пʼятигорець очолював підприємство «Діверті» (сфера діяльності – оренда та експлуатація нерухомого майна), яке також зараховують до орбіти впливу Івахіва.

Окрім цього, у період між 2017 та 2019 роками Пʼятигорець обіймав посаду заступника керівника Волинської ОДА.

Раніше Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної. Також повідомлялося, що Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України.

До слова, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що під час воєнного стану в Україні провести вибори та референдум неможливо. За умовами чинного законодавства, це можливо лише після скасування воєнного стану.

