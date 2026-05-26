Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата

Ростислав Вонс
Як зазначив Пʼятигорець, політикою він почав займатися у 1997 році
За словами кандидати в депутата від «ЄС», стати парламентарем було його мрією

Денис Пʼятигорець відмовився від депутатського мандату після того, як Центральна виборча комісія визнала його обраним нардепом від «Європейської солідарності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеозвернення Пʼятигорця.

«Моє остаточне рішення, яке я прийняв в принципі давно, але оголосити його відповідно до закону можна було тільки після того, як мене визнають народним депутатом, бо не можна відмовлятися від мандату авансом, то я офіційно заявляю, що я, Денис П'ятигорець, відмовляюся бути народним депутатом України. Найближчим часом я прибуду в ЦВК, щоб написати відповідну заяву», – повідомив він.

За словами Пʼятигорця, він почав займатися політикою ще з 1997 року, стати нардепом було його мрією, але ще у 2019 році він прийняв рішення, що «з політикою закінчує». «Наразі з того часу, як я перестав цікавитися і займатися політикою, я настільки відчуваю себе зайвим в цій історії, настільки не розумію, що зараз там відбувається, що я переконаний: мій час давно пройшов», – пояснив він.

Чоловік наголосив, що має займатися «тим, що тобі подобається, що у тебе виходить, а не братися за якусь мрію, яка колись була актуальна».

«Щоби що? Щоб догодити своєму власному его? Ну точно не моя історія. Плюс почалася війна, і з самого початку війни… ми зібрали майже $1 млн на допомогу ЗСУ. Будучи людиною бізнесу і людиною, яка веде соціальні мережі і організовує збори, у мене і буде, і є значно більше можливостей допомагати Збройним силам, ніж коли б я був депутатом Верховної Ради, обмежений НАБУ, НАЗК – всіма цими обмеженнями, які є у них щодо використання власних коштів, щодо власного заробітку», – зазначив він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Дениса Пʼятигорця обраним народним депутатом від партії «Європейська солідарність» після смерті Степана Кубіва.

Пʼятигорець у 2010 році пройшов до міської ради Запоріжжя, балотувавшись від «Партії регіонів». Як повідомляє рух «Чесно», протягом 2012–2013 років він потрапив до списку лідерів за кількістю пропущених сесійних засідань.

Упродовж семи років (з 2012 по 2019 рік) на громадських засадах виконував обов'язки помічника нардепа-самовисуванця Степана Івахіва. Згодом їхня співпраця переросла у бізнес-площину: у 2020 році Івахів переписав на Пʼятигорця фірму «Сонріс ЛТД», що спеціалізується на комерційному консультуванні та торгівлі. Крім того, у 2021–2022 роках Пʼятигорець очолював підприємство «Діверті» (сфера діяльності – оренда та експлуатація нерухомого майна), яке також зараховують до орбіти впливу Івахіва.

Окрім цього, у період між 2017 та 2019 роками Пʼятигорець обіймав посаду заступника керівника Волинської ОДА.

Раніше Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної.

