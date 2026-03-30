Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані
Новим почесним консулом України у Домініканській Республіці стала Вікторія Якимова
Призначення викликало резонанс у мережі через модельне минуле та публічні фото, сама консулка вже відреагувала

В Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці – нею стала Вікторія Якимова, яка раніше працювала у сфері моделінгу. Про це повідомляє «Главком».

21 березня відкрили офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова. Її призначення викликало активне обговорення, оскільки зазвичай на такі посади призначають осіб із широкими політичними або бізнесовими зв’язками.

Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані фото 1
Сама Якимова відреагувала на критику у соцмережах. Вона зазначила, що після початку повномасштабної війни багато українців змінили професії та долучилися до допомоги державі.

«Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати», написала вона у Facebook.

Згідно з інформацією з її профілю у Facebook, Якимова родом з Одеси, нині проживає у місті Ла Романа. Вона навчалася в Одеському державному економічному університеті.

Окрім дипломатичної функції, Якимова працює у компанії v-tersolutions, яка займається розробкою програмного забезпечення для логістичних компаній.

У період роботи в моделінгу вона публікувала відверті фото. Також у 2022 році з’являлися її світлини у російському кокошнику. У березні 2023 року вона висловлювалася про наслідки закриття офісу Google у Росії.

Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані фото 2
Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані фото 3
Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані фото 4
Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані фото 5
Почесний консул – це нештатний представник держави, який не є держслужбовцем і не отримує зарплати. Зазвичай такі особи займаються розвитком економічних, культурних та гуманітарних зв’язків, а також сприяють захисту інтересів громадян за кордоном.

Нагадаємо, що посольство України в Індії офіційно звернулося до місцевої влади з вимогою допустити консулів до затриманих українців. Ситуація набула розголосу через тривале блокування доступу до наших громадян.

Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані
Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані
