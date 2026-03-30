Знімалася голою і носила кокошник: що відомо про почесну консулку України в Домінікані
Призначення викликало резонанс у мережі через модельне минуле та публічні фото, сама консулка вже відреагувала
В Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці – нею стала Вікторія Якимова, яка раніше працювала у сфері моделінгу. Про це повідомляє «Главком».
21 березня відкрили офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова. Її призначення викликало активне обговорення, оскільки зазвичай на такі посади призначають осіб із широкими політичними або бізнесовими зв’язками.
Сама Якимова відреагувала на критику у соцмережах. Вона зазначила, що після початку повномасштабної війни багато українців змінили професії та долучилися до допомоги державі.
«Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати», написала вона у Facebook.
Згідно з інформацією з її профілю у Facebook, Якимова родом з Одеси, нині проживає у місті Ла Романа. Вона навчалася в Одеському державному економічному університеті.
Окрім дипломатичної функції, Якимова працює у компанії v-tersolutions, яка займається розробкою програмного забезпечення для логістичних компаній.
У період роботи в моделінгу вона публікувала відверті фото. Також у 2022 році з’являлися її світлини у російському кокошнику. У березні 2023 року вона висловлювалася про наслідки закриття офісу Google у Росії.
