Зеленський присвоїв європейським містам відзнаку «Місто-рятівник»

Нагорода присвоюється іноземним містам, які надавали притулок українським біженцям та здійснювали значну гуманітарну підтримку України під час війни

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні відзнаки «Місто-рятівник» Будапешту (Угорщина), Гданську (Польща), Таллінну (Естонія) та Сен-Жермен-ан-Ле (Франція). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента.

Глава держави відзначив європейські міста за «виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету».

«Місто-рятівник» – почесна відзнака, встановлена президентом України для відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з Українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки нашої держави у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

Відзнака присвоюється містам іноземних держав, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також іншу вагому підтримку Україні у захисті її незалежності та суверенітету.

Почесна відзнака «Місто-рятівник» фото: Офіс президента

Нагадаємо, почесна відзнака «Місто-рятівник» встановлена 22 травня 2022 року указом президента України. Першим було відзначене польське місто Ряшів. 4 квітня 2023 року указом глави держави були затверджені положення про почесну відзнаку, малюнки відзнаки та базового зразка пам'ятної плакетки до відзнаки.

До слова, у 2025 році президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером Варшами Тшасковським. Глава держави передав йому почесну відзнаку «Місто-рятівник».