Зеленський зустрівся віч-на-віч із Порошенком

Лідер «Європейської солідарності», колишній очільник України Петро Порошенко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Порошенка.

За словами колишнього глави держави, зустріч віч-на-віч між політиками відбулася вперше за багато років. Зазначається, що її ініціювала політсила на погоджувальній раді.

«В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним», – заявив він.

Нагадаємо, 25 травня відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період.

За словами керівника парламентської фракції Давида Арахамії, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Говорили відверто – про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо президенту Володимиру Зеленському за відверту розмову, а фракції – за високу явку», – каже він.

Як зазначив Арахамія, наступні шість місяців мають стати часом «максимальної концентрації та стабілізації роботи країни».

Крім того, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» заявив, що до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни. За словами глави держави, це залежить від того, чи отримає Україна гарантії безпеки.