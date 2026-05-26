Енергетична допомога та посилення ППО. Зеленський зустрівся з мером французького Гавра

Український лідер обговорив з французьким політиком рух України до членства у ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером французького міста Гавр, головою політичної партії «Горизонти» Едуаром Філіппом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми особливо вдячні нашим найближчим друзям, Франція є одним із них. У нас чудові відносини з вашим президентом, вашим народом. Від самого початку цієї війни французи показали, що вони на правильній стороні історії», – сказав він.

Сторони говорили про рух України до членства у Євросоюзі.



Едуар Філіпп відзначив стійкість українців в боротьбі за свободу та незалежність. «Ми раді допомагати українським переселенцям, підтримувати український народ під час цієї війни. І ми продовжимо це робити», – зазначив мер Гавра.

Президент відзначив послідовну підтримку з боку Франції членства України у Європейському Союзі та наголосив, що держава розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів уже найближчим часом.

Політики також говорили про енергетичну допомогу та співпрацю в оборонній сфері. Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони України та створення власної європейської антибалістики є пріоритетами.

Нагадаємо, Франція готова приєднатися до спільної програми Великої Британії та Німеччини з розробки далекобійних ракет і гіперзвукових систем для посилення оборони Європи.

До слова, президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні відзнаки «Місто-рятівник» Будапешту (Угорщина), Гданську (Польща), Таллінну (Естонія) та Сен-Жермен-ан-Ле (Франція).