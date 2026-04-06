Посол ЄС в Україні під час прогулянки знайшла уламок ворожого безпілотника

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Посол ЄС в Україні під час прогулянки знайшла уламок ворожого безпілотника
Пані посол знайшла у лісі небезпечну знахідку
фото: Катаріна Матернова

Уламок дрона не містив вибухонебезпечних елементів

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки в лісовій зоні натрапила на залишки збитого ворожого безпілотника. Дипломатка використала цей інцидент, щоб нагадати світові про щоденну небезпеку, з якою живуть українці, інформує «Главком».

Під час прогулянки лісом у Київській області Катаріна Матернова помітила характерні металеві деталі серед дерев. Огляд показав, що це фрагменти ударного безпілотника (імовірно, типу «Shahed»), який був збитий силами протиповітряної оборони під час однієї з нещодавніх атак РФ.

«Люблю ліси. Я звикла там знаходити гриби або перші весняні квіти. Цього разу знайшла великий шматок дрона Shahed! Ось так війна змінює країну. Ось така реальність України сьогодні», – написала пані посол у соцмережі.

За словами Катаріни Матернової, ці безпілотники сконструйовані з єдиною метою – вбивати. 

«Ці безпілотники призначені для вбивства. Побудовані з простих, але довговічних матеріалів (таких як кевлар) та широко доступних компонентів, вони дешеві, масово виробляються та використовуються у великій кількості», – зазначила Катаріна Матернова.

Також Матернова згадала про кількість ворожих атак та кількість людських жертв.

«За останні 48 годин внаслідок російських атак по Україні загинуло щонайменше 16 людей та поранено понад 90. Один з найсмертельніших ударів завдав напруженого ринку у Нікополі на Дніпровщині. Це вдарило по цивільних, які просто намагалися жити своїм життям. Також у Сумах завдали ударів по житлових масивах та поранені низка людей», – написала Матернова.

«Главком» писав, що уночі російські окупанти завдали масованого удару по Одесі. Під ворожим вогнем опинилися Київський та Приморський райони міста. Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі. Також зафіксовано значні руйнування та пошкодження будівель і автомобілів. Ціллю росіян стали житлові будинки, об’єкти інфраструктури та адміністративні будівлі. За попередньою інформацією, загинуло три людини, серед яких дитина. Постраждали 10 людей, серед них дитина. Вогнеборці врятували чотири людини, з них одну дитину. Попри повторні сигнали повітряної тривоги рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди. В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

