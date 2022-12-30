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Окупант розповів про знищення українського селища армією РФ (перехоплення)

glavcom.ua
Окупант розповів про знищення українського селища армією РФ (перехоплення)
Загарбники розповів, як руйнує українські села
фото з відкритих джерел

Загарбник розповів, що під час штурму із 140 росіян всього 45 осіб залишилося

Російський загарбник розповів про знищення українського села армією РФ та про великі втрати під час штурму українських позицій. Розмову окупанта оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Тут ми село одне штурмували. Ти уявляєш собі, село? І ось наші хлопці поїхали його штурмувати. Та там від села нічого не залишилося. Там просто в машини, в техніку тротил завантажували і відправляли. У результаті у нас із 140 всього 45 осіб залишилося», – йдеться у радіоперехопленні.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. 

Теги: Міноборони машини втрати ворог перехоплення ЗСУ війна окупанти

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