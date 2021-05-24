Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича

Авіакомпанія Ryanair пояснила, яким чином її літак до Вільнюса приземлився в Мінську

Авіакомпанія Ryanair вибачилася перед пасажирами за «прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії»

Ірландська авіакомпанія Ryanair в коментарі про екстрену посадку свого літака у Мінську повідомила, що це сталося через «потенційну загрозу безпеці на борту».

Відповідна заява Ryanair опублікована на сторінці авіакомпанії у Twitter.

«Екіпаж рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса сьогодні (23 травня – ред) був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту та отримав вказівку змінити курс на найближчий аеропорт, Мінськ», – йдеться у заяві.

Зазначається, що літак безпечно приземлився, відбулася висадка пасажирів і білоруські служби розпочали безпекову перевірку на борту. Після того, як «нічого підозрілого» не було знайдено, «органи влади залишили літак з тим, щоб він зміг відлетіти разом з пасажирами та екіпажем, після близько 7-годинного перебування на землі у Мінську».

Лайнер вилетів до Вільнюса, де безпечно приземлився о 21:25 за місцевим часом.

У своєму повідомленні Ryanair вибачилися перед пасажирами за цю «прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії».

Насправді траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить про те, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Коментуючи повідомлення авіакомпанії, польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський підкреслив, що у ньому «не згадується про МіГ (літак Збройних сил Білорусі, який контролював зміну курсу пасажирського борту над територією Білорусі), білоруський КДБ (імовірну присутність співробітників спецслужб на борту) або про пасажира, якого залишили (Романа Протасевича).

«Ганьба вам, Ryanair», – написав Сікорський у Twitter.

Як додає «Укрінформ», за словами авіаексперта Вадима Лукашевича, аналізуючи дані сервісу FlightRadar можна припустити, що пілоти Ryanair «до останнього тягнули до Вільнюсу», однак їм довелося «повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км».

Він підкреслив, що пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто, «фактично тікали від винищувача, що їх переслідував, і повернули назад усього за дві хвилини до перетину литовського кордону».

Варто зазначити, що лідери ЄС сьогодні обговорять «наслідки» для Білорусі через інцидент з літаком.