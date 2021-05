Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича

Ірландська авіакомпанія Ryanair в коментарі про екстрену посадку свого літака у Мінську повідомила, що це сталося через «потенційну загрозу безпеці на борту».

Відповідна заява Ryanair опублікована на сторінці авіакомпанії у Twitter.

«Екіпаж рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса сьогодні (23 травня – ред) був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту та отримав вказівку змінити курс на найближчий аеропорт, Мінськ», – йдеться у заяві.

Зазначається, що літак безпечно приземлився, відбулася висадка пасажирів і білоруські служби розпочали безпекову перевірку на борту. Після того, як «нічого підозрілого» не було знайдено, «органи влади залишили літак з тим, щоб він зміг відлетіти разом з пасажирами та екіпажем, після близько 7-годинного перебування на землі у Мінську».

Лайнер вилетів до Вільнюса, де безпечно приземлився о 21:25 за місцевим часом.

У своєму повідомленні Ryanair вибачилися перед пасажирами за цю «прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії».

Насправді траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить про те, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM