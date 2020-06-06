«Слуги народу» внесли в Раду проєкт закону про «відшкодування шкоди за біль та жаль» документ



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Ініціаторами законопроєкту вказані 14 нардепів від «Слуги народу»

Наразі тексту законопроєкту немає

Народні депутати від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким змінюється законодавство щодо «відшкодування шкоди за біль та жаль».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Наразі тексту законопроєкту немає. Головним комітетом, що повинен його розглядати вказано комітет з правової політики.

Ініціаторами вказані 14 нардепів від «Слуги народу».

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До слова, 5 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.