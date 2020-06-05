У «Слузі народу» з’явилася ще одна претендентка на крісло мера Києва



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У народної депутатки Ірини Верещук є мерські амбіції

Чинна депутатка зазначила, що наразі у неї не було розмови з президентом щодо балотування на пост мера столиці

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук не виключає свого балотування на пост мера Києва.

Про це вона заявила в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція», - сказала Верещук.

Водночас вона зазначила, що наразі у неї «такої розмови з президентом не було, але питання відкрите».