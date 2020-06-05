У «Слузі народу» з’явилася ще одна претендентка на крісло мера Києва
Чинна депутатка зазначила, що наразі у неї не було розмови з президентом щодо балотування на пост мера столиці
Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук не виключає свого балотування на пост мера Києва.
Про це вона заявила в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція», - сказала Верещук.
Водночас вона зазначила, що наразі у неї «такої розмови з президентом не було, але питання відкрите».
Нагадаємо, Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.
Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.
Колишній народний депутат, лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко балотуватиметься на посаду мера Києва.
Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що висуватиметься кандидатом в мери столиці від політичної сили, яку очолює - партії «Удар».
Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.
Повідомлялося, що у партії «Європейська солідарність» розглядають можливість участі п’ятого президента, лідера партії Петра Порошенка у виборах мера Києва.
Також у Києві були помічені агітаційні борди голови столичного осередку «Батьківщини» Віталія Нестора.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».