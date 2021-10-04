Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

Разумков заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону про олігархів

«Підписується виключно те, що проголосовано в залі, – наголосив голова парламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроєкту про олігархів.

«Ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної Ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство», – заявив спікер на погоджувальній раді 4 жовтня.

Спікер заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону та підпише виключно той документі, за який проголосував парламент у сесійній залі.

«Підписується виключно те, що проголосовано в залі […] І за те, що голосує український парламент, – я як спікер повинен підписати», – наголосив голова парламенту.

Як повідомлялося, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня були одночасно прийняті взаємовиключаючі правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Офіс президента України офіційно визнав наявність правової колізії в фінальному тексті документу.

Голова Верховної Ради повідомив, що правову колізію в законопроєкті може вирішити президент, наклавши вето.