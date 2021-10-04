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    Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

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    Разумков заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону про олігархів - Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів
    Разумков заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону про олігархів

    «Підписується виключно те, що проголосовано в залі, – наголосив голова парламенту

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроєкту про олігархів.

    «Ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної Ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство», – заявив спікер на погоджувальній раді 4 жовтня.

    Спікер заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону та підпише виключно той документі, за який проголосував парламент у сесійній залі.

    «Підписується виключно те, що проголосовано в залі […] І за те, що голосує український парламент, – я як спікер повинен підписати», – наголосив голова парламенту.

    Як повідомлялося, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня були одночасно прийняті взаємовиключаючі правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.
    Офіс президента України офіційно визнав наявність правової колізії в фінальному тексті документу.

    Голова Верховної Ради повідомив, що правову колізію в законопроєкті може вирішити президент, наклавши вето.

    Теги: олігархи Дмитро Разумков Офіс президента деолігархізація
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    Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів