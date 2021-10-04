«Слуги» пояснили свій демарш під час погоджувальної ради

Нардепи від монобільшості заявили, що погоджувальна рада працює «не на Україну, а на чиїсь політичні амбіції»

Сьогодні під час погоджувальної ради склалась скандальна ситуація. Голови фракцій та очільники комітетів Верховної Ради залишили засідання на знак протесту.

«Голови парламентських комітетів покинули засідання погоджувальної ради. Таким чином вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної ради», – повідомила речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук.

При цьому, представники президентської партії вийшли з засідання посеред виступу народного депутата і п’ятого президента Петра Порошенка, який згадав про офшори чинного президента Володимира Зеленського.

«На жаль сьогодні той день і я дуже шокований тим, що представники монобільшості не згадали про це. Про те, про що говорить весь світ. Говорити сьогодні потрібно про злочин, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль тепер під ударом опинилася держава Україна. Коли через дії президента Зеленського Україна фігурує у світі як держава лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в України грошей спільно із своїм бізнес-партнером паном Коломойським», – заявив Порошенко, перед тим як «слуги» пішли з наради.

Після цього депутат від «Слуги народу» і голова комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв звинуватив Разумкова, у тому, що він погоджувальну раду «дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства».

«Ми не можемо і не будемо миритися з таким порядком речей, тому ми, голови комітетів, залишили сьогодні погоджувальну раду, яку, на жаль, чинний спікер, пан Разумков, дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства з дискусійного майданчика, яким мала б бути погоджувальна рада», – сказав депутат.

Нагадаємо, представники провладної фракції «Слуга народу» тікали під час виступу Порошенка, коли той жорстко почав критикувати Зеленського.

Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій.

Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Нардепка та соратниця Петра Порошенка Ірина Геращенко розповіла, що Зеленський і його партнери виводили кошти в офшори, не сплачуючи податків до бюджету.