Джерело в РНБО: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем

Київ невдоволений пасивністю ізраїльтян щодо передачі нашим військовим озброєння

Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. Про це повідомило NV із посиланням на анонімне джерело в оточенні одного з членів РНБО.

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Зазначається також, що відомство хоче домогтися виключення представника Ізраїлю з дипломатичних зустрічей міністрів оборони у форматі Рамштайн.

За інформаціє джерела, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

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Крім того, Ізраїль не хоче допомагати Україні зброєю. Ба більше, джерело видання висловило підозру, що важлива інформація з зустрічей Рамштайн просочується до третіх осіб.

Журналісти NV попросили РНБО прокоментувати дані щодо припинення безвізу та Рамштайну. У відомстві відповіли, що не вважають цю інформацію такою, яку мають коментувати або ж роз’яснювати, адже редакційний запит «не містить прохання про отримання відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації».

Міністерство закордонних справ України також залишило без відповіді запит видання. Водночас речник МЗС Олег Ніколенко заявив наступне: «Мій коментар буде таким, що в МЗС наразі не підтверджують цю інформацію».

Нагадаємо, 9 серпня Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для біженців із України віком від 60 років.

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Як відомо, Ізраїль не хоче передавати Україні свою зброю з двох причин, безпосередньо пов'язаних з Росією та Іраном. Нетаньягу зазначив, що в питаннях військової допомоги Україні Ізраїль від початку перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від становища Польщі, Німеччини, Франції та інших країн-партнерів України.

До слова, посольство України в Ізраїлі закликало ізраїльський уряд змінити свою позицію щодо РФ та підтримати Україну оборонними засобами у боротьбі з агресором. У дипломатичному представництві кажуть, що «всі суперечливі висловлювання Беньяміна Нетаньягу були спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо забезпечення захисних заходів України останні півтора року».