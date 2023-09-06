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ЄС підписав перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС підписав перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів для ЗСУ
Країни-члени ЄС і Норвегія тепер матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA
фото з відкритих джерел

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші контракти з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів у рамках військової допомоги для України. Про це інформує пресслужба EDA.

Як зазначається, така угода стала першою в історії кроком до використання ЄС для колективної закупівлі зброї. Країни-члени ЄС і Норвегія тепер матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA, яка працюватиме як закупівельна агенція.

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana.

З метою дотримання юридичних зобов'язань та захисту комерційної таємниці, EDA не може розголошувати імена підрядників та ціни за одиницю продукції на даному етапі, а також не коментує переговори, що тривають.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні снаряди для Gepard.

Також відомо, що наступного тижня США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном.

Теги: Німеччина Норвегія боєприпаси переговори війна

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