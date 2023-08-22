Ізраїль маніпулює статистикою відмов на в’їзд українців – посольство
Як повідомили в дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців
У першій половині 2023 року понад 2 тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю – про це посольство України в цій країні повідомило на запит Радіо Свобода 22 серпня.
«За даними посольства, за 2022 рік 2705 громадян отримали відмову у в’їзді на територію Ізраїлю. За перше півріччя 2023 року – 2037 громадян», – йдеться у відповіді.
Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.
«З цих 40 тисяч значна частина мала право на репатріацію та громадянство Ізраїлю – відтак апріорі їм не могло бути відмовлено у в’їзді», – пояснюють у посольстві.
Відтак відсоток відмов зростає, адже відмову отримують ті українці, які не мають права на ізраїльський паспорт і заїжджають як туристи.
«Ситуація загострюється, кількість випадків відмов зростає. При цьому ми фіксуємо грубе поводження з нашими громадянами зі сторони співробітників міграційної служби Ізраїлю», – стверджує установа.
Водночас, згідно з відповіддю, міністр внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбель протягом останніх шести місяців відмовляється зустрітись із послом України, аби обговорити ситуацію з українськими громадянами та високим рівнем депортацій.
«Також Посольство двічі зверталось до МЗС Ізраїлю провести консультації з приводу стану виконання безвізової угоди, однак всі наші запити проігноровані», – додає пресслужба представництва.
На питання, коли Україна може переглянути умови перетину кордону для громадян Ізраїлю, як попереджало посольство раніше, у відомстві відповіли, що це питання перебуває «на розгляді керівництва нашої держави».
Зазначимо, посольство України в Ізраїлі повідомило 20 серпня, що Київ розгляне тимчасову зупинку безвізового режиму з Ізраїлем і заборону громадянам цієї країни відвідувати Умань, де щороку відзначають юдейське свято Рош га-Шана, якщо Ізраїль продовжить депортації українських громадян.
Як повідомила того ж дня газета The Times of Israel, міністр внутрішніх справ Моше Арбель відкинув звинувачення в поганому ставленні до українських туристів. За його словами, прикордонна служба «діє в межах своїх повноважень», якщо має підозру, що гості країни використають свої туристичні візи для роботи чи постійного проживання.
Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.
Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.
До слова, 9 серпня Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для біженців з України віком від 60 років.
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