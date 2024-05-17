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«Слуги народу» вирушили до Молдови святкувати День вишиванки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Слуги народу» вирушили до Молдови святкувати День вишиванки (фото)
Михайло Радуцький (на передньому плані) на Дні вишиванки у Молдові
фото glavcom.ua

Молдову відвідали народні депутати Михайло Радуцький та Микола Стеранчук

Сьгодні, 17 травня, у столиці Молдови Кишиневі відбувся святковий марш з нагоди Дня вишиванки, який організовував Національний конгрес українців Молдови (НКУМ).  До урочистостей долучилися народні депутати України з фракції «Слуга народу»,члени депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Молдова.  Про це повідомляє  кореспондентка «Главкома». 

День вишиванки у Молдові
День вишиванки у Молдові
фото glavcom.ua

Повідомляється, що Молдову відвідали народні депутати Михайло Радуцький та Микола Стеранчук.

День вишиванки у Молдові
День вишиванки у Молдові
фото glavcom.ua
День вишиванки у Молдові
День вишиванки у Молдові
фото glavcom.ua

Також на святі був присутній голова парламенту Молдови Ігор Гросу. 

Відомо, що народні депутати України мали у Кишиневі ряд двосторонніх зустрічей. 

Так, за результатами зустрічі зі спікером парламенту Молдови, Ігор Гросу заявив, що Республіка Молдова та Україна мають однакові прагнення - бути частиною великої європейської родини, у світі миру та свободи. Для цього він разом з колегами з України виконує домашнє завдання, щоб якнайшвидше відкрити перемовини з Євросоюзом. «У цьому контексті обговорили сьогодні з членами делегації міжпарламентських зв'язків з Республікою Молдова від Верховної Ради Михайлом Радуцьким та Миколою Стефанчуком поточну ситуацію в регіоні та як ми можемо продовжувати допомагати Україні у варварській війні, яку розпочав Російська федерація», – зазначив Гросу.

Нагадаємо, учора, 16 травня, українці відзначали День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Учора з ранку українці викладають свої фото у святковому вбраніі і вітають одне одного зі святом. Долучаються до цієї красивої традиції також народні депутати України та політики. «Главком» зібрав фотографії політиків, які приміряли на себе сьогодні традиційне українське вбрання. До слова, представники партії «Слуга народу» у столичній міськраді не стали приєднуватися до великого спільного фото. Секретар Київради Володимир Бондаренко не стримався і прокоментував такий вчинок колег.

У коментарях до публікації Вітренка секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зауважив, що «слуги» могли б сфотографуватися і з іншими депутатами: «Красиво, звичайно. Але можна і фотографуватися і з людьми внизу, біля входу до міської ради». У відповідь на коментар глава «слуг» у Київраді написав: «Ми завжди зверху».

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Теги: Молдова Україна вишиванка

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