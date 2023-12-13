Перезавантаження партії скасовано? Тищенко заявив, що «слугам» не вдалося змінити керівника

У Олени Шуляк ще в середині листопада завершився дворічний термін повноважень.

Очікуваного перезавантаження керівництва партії «Слуга народу» так і не відбулося. Олена Шуляк і надалі залишається на посаді голови партії. Про це написав «Слуга» Микола Тищенко.

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«Годинник пробив, але попри злі язики, гарбуз відміняється. Вітаю Олену Шуляк з подовженням своєї посади голови партії. Вочевидь, партія гідно оцінила зроблену роботу пані Олени. Фінальна сцена казки. Завіса. Виборці аплодують та кричать «браво»», - написав Тищенко.

До відома, у Олени Шуляк ще в середині листопада завершився дворічний термін повноважень.

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Нагадаємо, не надто відому широкій громадськості Олену Шуляк «слуги» обрали лідером партії на з’їзді 15 листопада 2021 року. До команди Зеленського її свого часу запросив експрем’єр Олексій Гончарук, вона вважалася близькою до будівельного лобі. На момент обрання партійним керівником Шуляк займала посаду заступниці голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а наприкінці минулого року його очолила.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк втрапила у скандал із українським військовослужбовцем. Вона увірвалася до госпіталю де лікується боєць Олег Симороз, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування».