Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон, допомога США Ізраїлю: головне за ніч

Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови

Естонія готова сприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми блокування польсько-українського кордону польськими перевізниками. Адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів. Республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови

Республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою. Про це повідомляє сенатор від Республіканської партії Джим Ріш виданню «Голос Америки».

Сенатор пояснив відмову від підтримки фінансової допомоги для України, стверджуючи, що це пов'язано з необхідністю забезпечення захисту від нелегальної міграції через південний кордон США.

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«Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це ухвалимо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 тисяч нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу», – зазначив Ріш.

За словами Ріша, хоча дискусії про захист кордонів можуть тривати місяцями і роками, але це не відтермінує ухвалення рішень про фіндопомогу Україні.

Естонія допоможе розблокувати польсько-український кордон

Естонія готова сприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми блокування польсько-українського кордону польськими перевізниками. Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає PAP.

«Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підживлюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення«, – зазначив естонський міністр.

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Зокрема Маргус Цахкна заявив, що наступного тижня очікує прогресу на шляху України до ЄС, а також прийняття 12-го пакету санкцій, адже робота з міжнародної ізоляції Росії має продовжуватися.

ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС

Багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим у Секторі Гази. Керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами речника ізраїльської армії ЦАХАЛ, Даніеля Хагарі, бойовики висловили незадоволення тим, що керівництво ХАМАСу в підпіллі не реагує на їхню складну ситуацію на місцях.

«У Шеджаї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю і спорядження. З допитів ми дізналися про наступне: ситуація з оперативниками на місцях складна, а керівництво ХАМАСу на чолі з Яхья Сінваром заперечує реальність, навіть якщо його інформують про деталі», – сказав він.

Зокрема речник ЦАХАЛу повідомив про «поширену думку, що керівництво ХАМАСу в підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні», і «це також турбує оперативників руху».

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Держдеп США надав Ізраїлю снаряди без схвалення Конгресу

Адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без попереднього схвалення Конгресу. Про це повідомляє Reuters.

Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків «Меркава» і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.

Із загостренням війни питання про те, як і де саме американська зброя використовується в конфлікті, стало предметом більшої уваги, хоча офіційні особи США кажуть, що не планують висувати умови щодо надання військової допомоги Ізраїлю або розглядати можливість її часткової відмови.

Заява Пентагону стверджує, що державний секретар США Ентоні Блінкен обґрунтував перед Конгресом, що танкові снаряди мають бути негайно передані Ізраїлю для забезпечення національної безпеки Сполучених Штатів.

Китай атакував філіппінські судна

Кораблі китайської берегової охорони використали водомети для атаки на філіппінські судна у районі мілини Скарборо. США засудили «агресивні» дії КНР. Про це повідомляє AP.

Кораблі філіппінського бюро рибальства припливли до мілини Скарборо, щоб доставити гуманітарну допомогу, в основному паливо та продукти харчування, бідним рибалкам.

За словами філіппінських чиновників, рій китайської берегової охорони та супроводжуючих кораблів вдався до небезпечних та агресивних дій. Вони використовували водомети щонайменше вісім разів, щоразу коли урядові кораблі Філіппін наближалися до мілини Скарборо.

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Зокрема китайська берегова охорона встановила плавучий бар'єр біля входу у рибальську лагуну Скарборо Шол і розмістила персонал на борту невеликих моторних човнів, щоб відігнати філіппінських рибалок, які чекали на гуманітарну допомогу.