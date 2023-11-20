Саакашвілі звернувся із проханням до президентки Грузії

Михайло Саакашвілі: «На жаль, моя реабілітація вимагає, щоб я якийсь час перебував за межами Грузії»

Саакашвілі також заявив, що бере на себе керівництво політрадою заснованої ним партії «Єдиний національний рух»

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі суді звернувся до чинної президентки Саломе Зурабішвілі із закликом помилувати його. Про це Саакашвілі попросив під час онлайн-включення на судовому процесі в Тбіліському міському суді, передає «Ехо Кавказа».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пані Саломе може використати своє право на помилування і одним розчерком пера повернути моїм дітям батька і відновити політичний баланс у Грузії», – заявив Саакашвілі.

Ув'язнений політик також прокоментував інтерв'ю Зурабішвілі виданню Le Monde, де вона заявила, що Саакашвілі почувається краще і планує активно включитися у виборчу кампанію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Лікарі, на жаль, не можуть підтвердити поліпшення мого фізичного стану. Пані Саломе каже, що в мене більше немає бажання їхати за кордон. Річ у тім, що це не залежить від мого бажання. На жаль, моя реабілітація вимагає, щоб я якийсь час перебував за межами Грузії», – сказав він.

Саакашвілі також заявив, що бере на себе керівництво політрадою заснованої ним партії «Єдиний національний рух», проте додав, що поки зарано висувати його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Грузії.

«Я чув заклики про моє висунення на посаду прем'єр-міністра. Але поки говорити про це ще рано. Це залежить від багатьох факторів. Ми повинні почекати кілька місяців, знайти оптимального, прийнятного для максимальної кількості громадян кандидата, тому що ми збираємося перемогти на парламентських виборах наступного року, а не посісти друге почесне місце», – сказав Саакашвілі.

Раніше Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі.