Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
З 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України
За результатами конкурсу на посаду генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначено нового керівника – Германа Сметаніна, який до цього був виконувачем обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укроборонпрому».
«Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.
«Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу «Укроборонпрому», а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію», – наголосив голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія.
Нагадаємо, з 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: спочатку очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева. Уже в червні 2023 року Сметанін став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». 5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, посаду Сметанін обіймав до 16 липня 2025 року.
22 липня 2025 року Германа Сметаніна було призначено виконувачем обов’язків генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».
