Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Сметанін виконував обов’язки генерального директора «Укроборонпрому»
фото: «Укроборонпром»

З 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України

За результатами конкурсу на посаду генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначено нового керівника – Германа Сметаніна, який до цього був виконувачем обов’язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укроборонпрому».

«Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.

«Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу «Укроборонпрому», а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі. Новий Генеральний директор АТ «УОП» здатен вирішувати найамбітніші завдання задля зміцнення обороноздатності України та побудувати сучасну зброярську компанію», – наголосив голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія.

Нагадаємо, з 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: спочатку очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева. Уже в червні 2023 року Сметанін став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». 5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, посаду Сметанін обіймав до 16 липня 2025 року.

22 липня 2025 року Германа Сметаніна було призначено виконувачем обов’язків генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Читайте також:

Теги: Укроборонпром Герман Сметанін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зрозуміти Трампа
Як зрозуміти політику Вашингтона? Декілька аксіом
16 серпня, 23:10
Колишній перший заступник міського голови Сум Артем Кузнецов вважає своє звільнення результатом підкилимних ігор у міськраді
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови
13 серпня, 21:00
Президент обіцяє: дуже скоро половина зброя, яку використовують Сили оборони, буде українського виробництва. На фото українська крилата ракета «Фламінго»
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
Вчора, 11:20
З 2021 року посадовець обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України
«Укроборонпром» отримав нового очільника
22 липня, 22:15
Журналісти кажуть, що життя Кадирова поза небезпекою
Кадиров ледве не втопився у морі у Бодрумі: подробиці турецьких ЗМІ
25 липня, 12:36
Китай вирішив стимулювати народження дітей у країні
У Китаї влада стала платити родинам сотні доларів заради збільшення народжуваності
30 липня, 16:09

Політика

Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Нічний удар по Україні. Зеленський закликав запровадити нові санкції проти РФ
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Хто гальмує ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Решетилова зробила заяву
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський домовився про зустріч із премʼєром Норвегії
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Зеленський та глава Європейської ради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради
Стефанчук анонсував повернення трансляцій засідань Ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2728
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1992
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1802
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1762
У Києві ліквідовано злочинну схему для ухилянтів, до якої були залучені адвокати і лікарі

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua