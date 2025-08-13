Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Артем Кузнецов: Міська влада вже готується до виборів

Суми вже кілька місяців перебувають в центрі уваги через наступ російських військ в прикордонних районах області та регулярні обстріли обласного центру. Чутки, які підігрівала російська пропаганда, навіть пророкували майбутню евакуацію з міста. У цих надзвичайних умовах особливо приголомшливим видається скандал, спричинений рішенням міськради звільнити першого заступника міського голови Андрія Кузнецова. Нагадаємо, що повноправного мера в Сумах нема з 2023 року, коли було відсторонено від посади представника «Батьківщини» Андрія Лисенка, якого спіймали на отриманні хабаря (вироку в цій справі досі нема). Обов’язки міського голови наразі виконує секретар міськради Артем Кобзар від «Слуги народу».

Звільнення Кузнецова з посади ініціювала саме «Батьківщина», його наступником обрано колишнього військовослужбовця та співвласника громадської організації «Народний контроль Суми» Леоніда Ніколаєнко. Окрім того, був розпущений старий виконком та обрано новий, а також проведена низка змін у структурі міськради. «Суми 13 серпня проголосували за зміни та обрали поступальний рух і розвиток», – прокоментував такі глобальні пертурбації в.о. міського голови Артем Кобзар.

Однак Кузнецов сприйняв своє звільнення бурхливо. Формальною підставою для припинення повноважень колишнього першого заступника міського голови стало його невходження до складу виконкому міськради. Проте він стверджує, що його прибрали через «незручність» та через початок підготовки місцевої влади політикуму до майбутніх виборів. Також звільнений чиновник звинувачує керівництво міста у політичних іграх та «дерибані».

В інтерв’ю «Главкому» Кузнецов викладає свою версію подій та розповідає про створення у міськраді прифронтового міста нової «коаліції».

«Уся ця ситуація – це політика, – впевнений Кузнецов. – Проєкт рішення про моє звільнення був просто нікчемно підготовлений. У ньому йдеться, що я не входжу до складу виконкому, – і це є підставою для мого звільнення. Проте першим пунктом порядку денного сесії було якраз голосування за розпуск виконкому, членом якого я раніше був за посадою. Хоча посада першого заступника міського голови взагалі не передбачає обов'язку бути членом виконкому. Тобто мене звільнили за те, що я не входжу до складу органу, якого вже не існує! (сьогодні ж був обраний новий склад виконкому – «Главком») До речі, я був у відпустці, тому моє звільнення оформили з 22 серпня. Це виглядало так, ніби вони просто поводили пальцем по воді і придумали, як мене звільнити».

Рішення Сумської міськради щодо звільнення першого заступника міського голови Артема Кузнецова фото: Facebook Артема Кузнецова

«Я прямо запитав: чому мене звільняють? Коли людину призначають, їй довіряють певні повноваження, бо вона має досвід, освіту, бекграунд... Тож при звільненні варто вказати мотиви. Але жоден з депутатів мені не відповів, просто проголосували – і все. Я взяв слово на кілька хвилин і побажав, щоб таке більше не повторювалося. Якщо хтось вважає себе крутим менеджером і може працювати краще, – то welcome до команди менеджерів міста. Але якщо це просто політична історія, то це – не про розвиток і не про інвестиційну привабливість, яку я намагався відновити», – пояснює відсторонений Кузнецов.

Якщо ви вважаєте, що підстави вашого звільнення були політичними, то чому і кому ви не догодили?

Існує домовленість між партіями «Слуга народу», «Батьківщина» та ОПЗЖ щодо певних дій. Я не є в їхній команді, хоча за час своєї каденції жодного разу не висловлювався політично, не критикував жодну з партій, а просто виконував свої обов’язки за регламентом. Тому одна з версій – я просто, так би мовити, перебуваю поза їхнім кругозором.

На жаль, у керівництва міста немає запиту на інвестиції, на ефективного менеджера, а є запит на задоволення своїх власних інтересів.

Є й інша версія. Мені подзвонили з міст-побратимів Сум, з якими я співпрацював, і сказали, що, за їхніми аналітичними даними, я за півтора року роботи здобув високий рейтинг. Тобто у моїй особі бачать конкурента на майбутніх виборах, хоча я про це навіть не думаю. За 20 кілометрів від міста – лінія фронту. Про які вибори взагалі йде мова?

«Керівництво міста думає лише про свої інтереси та «дерибани»

Коли вас призначали на цю посаду минулого року як голову Ради волонтерів, якісь умови ставили? Чому ви зараз перестали їм відповідати?

Жодних умов не було. Була домовленість депутатів міської ради, що новий склад виконкому та заступники голови міста мають бути аполітичними та займатися менеджментом. Я проводив тоді співбесіду з головами фракцій. Моя освіта, менеджерські якості, знання англійської, волонтерський досвід – усі ці фактори відповідали критеріям.

Що змінилося? Вплив політики та наближення виборів, бо жодного зауваження до моєї роботи не було. Ні на погоджувальній раді, ні на сесії я не почув жодної відповіді, чому так сталося.

Я підготував звіт про свою роботу і розіслав усім депутатам. До мого призначення у нас було 10 міст-побратимів, з яких реально допомагали лише два. За півтора року я налагодив партнерство ще з чотирма, відновив комунікацію з Сакраменто, яке насторожено ставилося до співпраці, коли у нас ексмер взяв хабаря. Завдяки моїй роботі місто отримало гуманітарну допомогу на суму, мабуть, близько 200 млн грн. До нас у війну особисто приїжджав мер французького міста Орлеан Серж Груан. Я його зустрічав, ми ходили містом, і від них пішла медична підтримка, харчові набори, техніка… Ця співпраця має продовжитися і з моїм наступником, бо договори ж підписували не зі мною, а з муніципалітетом.

Артем Кузнецов з віцемером Роменом Руа та мером цього міста Сержем Груаром

Але ж слабо віриться, що все було добре – і от ви прокинулися та раптово дізналися, що вас звільняють. Чи були у вас якісь непорозуміння із міськрадою? Яку участь у вашому звільненні брав її секретар та чому ініціатором була саме «Батьківщина»?

Якогось тиску я не відчував, але десь три місяці тому почув, що під впливом депутатів Верховної Ради у міськраді формується неформальна коаліція трьох фракцій. І їхня мета – зняти мене з посади і привести свого першого заступника, а також ввести своїх людей у виконком.

Конфлікту з секретарем, який виконує обов'язки мера, у мене теж не було. Просто йому щось наобіцяли. Я йому особисто поставив запитання: «Ти ж мене призначав, то по-людськи скажи, чому так відбувається?» Відповіді він не дав. Точніше вона є, але озвучити її він не може.

Хоча депутати мені тільки аплодували і висловлювали подяку, але казали, що мають консолідоване партійне рішення, тому будуть голосувати за звільнення. Це абсурд.

Ви кажете, що в міськраді сформувалася нова «коаліція». А раніше була яка?

Раніше всі розуміли, що йде війна, і працювали на розвиток громади. Всі партії дивилися в один бік і гребли веслами в одному човні. А зараз сталося ось так. Чому? Не знаю.

Що ви думаєте про свого наступника – власника ГО «Народний контроль Суми» Леоніда Ніколаєнка? Тобто він, за вашою ж логікою, є комфортним для місцевої влади?

Мабуть, він дійсно зручний для них. Я не знаю нічого про його освіту, досвід у держорганах, керівний досвід чи бекграунд. Подивимося, що з цього вийде.

Чи будете ви оскаржувати звільнення?

Це рішення було ухвалено як блискавка, ніхто до нього не готувався. Ми поспілкуємося з юристами, щоб зрозуміти, наскільки це було правильно. Мені сумно, що керівництво Сум не думає про розвиток, а лише про свої інтереси, «дерибани» та призначення. Я хочу і далі розвивати місто, але в якій ролі – як громадський діяч, бізнесмен чи посадова особа, – покаже час.

«Я не бачу тенденції до масового виїзду з Сум»

Як зараз загалом ви оцінюєте роботу міської влади – з урахуванням того, що повноцінного мера в Сумах давно нема, а виклики перед містом, до якого впритул наблизився ворог, – безпрецедентні?

У нас зараз двовладдя – є міськрада, і є міська військова адміністрація. Але у них нема порозуміння між собою. МВА є розпорядником бюджетних коштів, але не всі запити від тих же військових вони закривають. Є багато витрат, які йшли просто безглуздо.

Я не знаю, чим займалися заступники мерів до війни, бо зараз у місті щодня прильоти, розгорнуті штаби з ліквідації наслідків… Умовно кажучи, вранці ти одягнув жилетку і керуєш штабом, в обід зустрічаєш якихось гостей, потім переодягаєш чисту сорочку і проводиш комісію ТЕБ і НС (з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій). Я завів в Суми багато благодійних організації, і вони розповідали, що, нарешті, їм тут є з ким спілкуватися, бо владі просто непотрібний був гуманітарний другий бюджет. Хоча об’єктивна потреба в ньому дуже велика.

Ви відповідали за інвестиції, але, чесно кажучи, інвестиції в прифронтові Суми, де постійні прильоти, – це якийсь оксюморон. Про які інвестиції здебільшого йде мова?

Зрозуміло, що завести донора чи інвестора в таке місто, як Суми, дуже важко. Проте нам, наприклад, вдалося залучити 5 млн грн від Любліна на мобільні укриття. Якщо ж ви запитуєте про економічні проєкти, які приносять постійний прибуток, то таких за мою каденцію реалізовано не було, хоча ідей дуже багато і переговори ведуться. Як ви розумієте, інвестори дуже обережно ставляться до Сум через географічне розташування.

Яка зараз взагалі ситуація в облцентрі, який перебуває в зоні обстрілів, туди долітають FPV-дрони, частина області окупована… Чи виїжджають мешканці з міста?

Не хочу наврочити, але в останні десять днів ситуація відносно спокійна, хоча для Тернополя чи Хмельницького те, що я кажу, було б нонсенсом. Ми ж тепер є випробувальною зоною для нових дронів-«італмасів».

«Італмас» є спрощеним та дешевшим аналогом дрону Shahed-136. Він має дальність до 200 км, але зі зменшеною бойовою частиною. Швидкість – не більше 120-150 км/год. Бойова частина – від 15 до 25 кг вибухівки

Так замість п'яти-шести дронів на день, які точково прилітали туди, куди їм треба, – зараз один-два. Але люди живуть, працюють, гуляють, ходять до магазинів. Я не бачу тенденції до масового виїзду мешканців. Навіть навпаки – є історії, коли повертаються. Евакуації з міста, попри всі чутки, не оголошувалося і, думаю, ніколи не буде. І дуже сумно, що замість того, аби займатися обороною міста, влада займається брудною політикою.

Павло Вуєць, «Главком»