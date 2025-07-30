У Китаї влада стала платити родинам сотні доларів заради збільшення народжуваності

Влада Китаю ввела виплати в трохи більше ніж $500 щодо догляду за дітьми заради поліпшення ситуації із демографією

Влада Китаю запровадила щорічну виплату в $500 заради підняття демографії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Уряд КНР платитиме родинам по 3600 юанів на кожну дитину віком до трьох років. Цей захід встановили, щоб стимулювати народжуваність у країні.

Планується, що виплата торкнеться родин, у яких діти народилися в період з 2022 по 2024 рік. Очікується, що цей захід торкнеться понад 20 млн сімей.

«Ці суми надто малі, щоб надати короткостроковий вплив на рівень народжуваності чи споживання. Але ця політика знаменує собою важливу віху щодо прямих виплат домогосподарствам і може закласти основу для збільшення бюджетних трансфертів у майбутньому», – пояснив економіст Китаю в Capital Economics Зічунь Хуан.

У грудні 2024 року видання The Wall Street Journal попереджало, що Китай може зіткнутися з демографічною кризою до 2035 року. Так, експерти вказали на нестачу молоді та зростання частки літнього населення у місті Фушунь.

Пізніше Пекін розширив кампанію стимулювання народжуваності. Самотніх людей намагаються стимулювати одружуватися, а сім'ї – народжувати більше однієї дитини. Місцева влада обдзвонює заміжніх жінок і цікавиться їх планами на народження дитини. Деяких жінок після цього запрошують для перевірки здоров'я у жіночі консультації, а родинам, які вже мають одного чи більше дітей, – спецдопомогу, щоб ті могли завести ще одного.

Нагадаємо, чисельність населення Китаю у 2024 році скоротилася на 1,39 млн осіб. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. Нині у країні живе понад 1,4 млрд жителів.