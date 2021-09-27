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    Доля антиолігархічного закону та президента Зеленського

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Для президента Зеленського автоматично виникає кілька взаємопов'язаних проблем - Доля антиолігархічного закону та президента Зеленського
    Для президента Зеленського автоматично виникає кілька взаємопов'язаних проблем

    Найдраматичніше буде в тому, хто очолить «шорт-лист» українського олігархату – Ахметов чи Коломойський

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    Теперь будущее президента Зеленского крепко связано с будущим антиолигархического законом. Самое интересное и важное начнется сразу после подписания президентом Зеленским закона, регулирующего «жизнь и смерть» олигархата Украины, как полноправного и суверенного концентрата, симбиоза огромной власти и собственности.

    Тут для президента Зеленского автоматически возникает несколько взаимосвязанных проблем:

    1.Что делать с публичной критикой и выводами Венецианской комиссии после подписания антиолигархического закона? Затягивать подписание этого закона нельзя, а отправлять его назад, под международным давлением, на доработку в Верховную Раду тоже опасно.

    2. Как только начнется процесс сбора материалов (улик и доказательств) для формирования Регистра олигархов сразу же зашатается хрупкая президентская вертикаль власти и будет нарушен баланс сил в окружении президента. Если список олигархов, в конечном счете, сформируется в недрах СНБО, то Данилов, и стоящий за ним, обиженные олигархами, крупный бизнес, станут сильнее, чем могущественный и неуязвимый Глава Офиса, фаворит президента Ермак. Но зачем эти интриги и проблемы Ермаку? Скорее всего, Ермак не только отберет у размечтавшегося К. Тимошенко финансовые потоки от дорожного строительства, но и лично будет редактировать список счастливых олигархов, чтобы показать им, кто хозяин в этой стране и с кем надо вести переговоры по их выживанию.

    После покушения на Первого помощника президента Зеленского Шефира, который до сих пор отчаянно коммуницировал с олигархами, это будет правильно и логично. Но тогда, пирамида, вертикаль президентской власти, выстроенная с таким трудом, начнет заваливаться под тяжестью монополии Ермака.

    3. Самое драматичное будет в том, кто возглавит этот «шорт-лист» украинского олигархата – Ахметов или Коломойский. Дело в том, что первый фигурант этого Регистра олигархов отнюдь не является лидером этой группы, власть которого признают все . Далее, если шорт-лист возглавит любой другой олигарх, то все поймут, что это обычная «игра престолов» в украинском варианте, которая, вместе с президентом Зеленским, легко превращается политический фарс. Для судьбы антиолигархического закона не менее важна фигура, замыкающая этот шорт-лист: Медведчук – Порошенко или кто-то другой.

    Драма президента Зеленского будет заключатся, как в его личных отношениях между тем олигархом, который окажется первым в Регистре и последним олигархом этого списка, так и в напряжении, который возникнут между «первым» и «последним» олигархом Украины.

    Никто не хочет быть последним в любой очереди, но и быть первым, в данном случае, тоже опасно.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Верховна Рада олігархи Володимир Зеленський деолігархізація
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    Доля антиолігархічного закону та президента Зеленського