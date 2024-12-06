Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві

Ідея повалити памʼятник радянському революціонеру виникла 1 грудня 2013 року

Володимир Кличко та ряд інших політиків у 2013 році були проти повалення памʼятника Володимиру Леніну у Києві. Про це в інтервʼю Дмитру Гордону розповів підприємець, екснардеп та член партії «Свобода» Ігор Кривецький.

Політик пригадав початок Революції Гідності, а саме, 1 грудня, коли Арсенія Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, Олександр Турчинов та Ігор Кривецький зібралися разом обговорити подальші координаційні дії. Політик не пригадує, кому точно спала на думку ідея «повалити Леніна», однак саме він її висловив.

«Я кажу: давайте повалим Леніна. Потрібно, щоб був щось знакове, воно має щось відбутись, щоб люди відчули, що змінилось от. Ну Кличко звичайно, і там були проти інші», – пригадав Кривецький.

За його словами, інші політики відмовлялися від цієї ідеї, оскільки апелювали до того, що на вулицях триває «мирна акція». «Тільки я це почув, що мирна акція, я зразу вийшов і сказав: валим Леніна», – зауважив бізнесмен. Він додав, що у той день порвалися троси, і вони не змогли знести памʼятник, однак, це вдалося вже в інший день.

Як відомо, 8 грудня 2013 року, коли у столиці відбувався великий мітинг проти узурпаторів влади, близько 18-ї години пам'ятник Леніну було повалено.

Ігор Кривецький – львівський бізнесмен, має активи в готельному (комплекс Edem Resort), ресторанному (ТОВ «Фієста-Фантастика») та аграрному бізнесі. Фінансує ВО «Свобода», був нардепом Верховної Ради сьомого скликання, входив до парламентської фракцію цієї партії. Автор 16 законопроєктів та чотирьох постанов Верховної Ради з питань митної та інвестиційної політики, а також прав і свобод громадян. Львівське видання «Експрес» називає його «авторитетом на прізвисько Пупс».

За словами Кривецького, він був основним фінансистом Революції гідності з боку ВО «Свобода». Одружений з Ольгою Філатовою, яка також записана власницею готельного комплексу Edem Resort.

Раніше Ігор Кривецький відкинув будь-які звинувачення у рекеті та причетності до кримінальних авторитетів. Так, журналіст попросив Кривецького прокоментувати повідомлення, що він нібито займався рекетом у 1990-х роках.

«Я ніколи в житті не грабував людей. При тому, що я ніколи в житті ніде ніколи не притягувався навіть як свідок. Я в райвідділі не був. Ну якщо при тому всьому, я – кримінальний авторитет і комусь хочеться про це говорити, то мені немає їм, що відповісти. Тому що в той час, коли це все відбувалося, я був студентом і навчався на стаціонарі. Скажіть мені, будь ласка, можна звинуватити людину в тому, чого вона не робила, і нема взагалі ніякого ні свідчень ні доказів?» – зауважив підприємець.

Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом.

До слова, у 2018 році голова Економічної ради ВО «Свобода» Ігор Кривецький виграв суд у інтернет-видання «Правком» у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомила прес-служба політсили.

Суд зобов’язав видання спростувати наклеп, зведений на політика, та виплати матеріальну компенсацію, яку Ігор Кривецький збирається передати у фонд конкурсу журналістських розслідувань.