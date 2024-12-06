Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві
8 грудня 2013 року. Повалення пам'ятника Леніну в Києві
фото: Макс Левін/Reuters

Ідея повалити памʼятник радянському революціонеру виникла 1 грудня 2013 року

Володимир Кличко та ряд інших політиків у 2013 році були проти повалення памʼятника Володимиру Леніну у Києві. Про це в інтервʼю Дмитру Гордону розповів підприємець, екснардеп та член партії «Свобода» Ігор Кривецький.

Політик пригадав початок Революції Гідності, а саме, 1 грудня, коли Арсенія Яценюк, Олег Тягнибок, Віталій Кличко, Олександр Турчинов та Ігор Кривецький зібралися разом обговорити подальші координаційні дії. Політик не пригадує, кому точно спала на думку ідея «повалити Леніна», однак саме він її висловив.

«Я кажу: давайте повалим Леніна. Потрібно, щоб був щось знакове, воно має щось відбутись, щоб люди відчули, що змінилось от. Ну Кличко звичайно, і там були проти інші», – пригадав Кривецький.

За його словами, інші політики відмовлялися від цієї ідеї, оскільки апелювали до того, що на вулицях триває «мирна акція». «Тільки я це почув, що мирна акція, я зразу вийшов і сказав: валим Леніна», – зауважив бізнесмен. Він додав, що у той день порвалися троси, і вони не змогли знести памʼятник, однак, це вдалося вже в інший день.

Як відомо, 8 грудня 2013 року, коли у столиці відбувався великий мітинг проти узурпаторів влади, близько 18-ї години пам'ятник Леніну було повалено.

Ігор Кривецький – львівський бізнесмен, має активи в готельному (комплекс Edem Resort), ресторанному (ТОВ «Фієста-Фантастика») та аграрному бізнесі. Фінансує ВО «Свобода», був нардепом Верховної Ради сьомого скликання, входив до парламентської фракцію цієї партії. Автор 16 законопроєктів та чотирьох постанов Верховної Ради з питань митної та інвестиційної політики, а також прав і свобод громадян. Львівське видання «Експрес» називає його «авторитетом на прізвисько Пупс».
За словами Кривецького, він був основним фінансистом Революції гідності з боку ВО «Свобода». Одружений з Ольгою Філатовою, яка також записана власницею готельного комплексу Edem Resort.

Раніше Ігор Кривецький відкинув будь-які звинувачення у рекеті та причетності до кримінальних авторитетів. Так, журналіст попросив Кривецького прокоментувати повідомлення, що він нібито займався рекетом у 1990-х роках.

«Я ніколи в житті не грабував людей. При тому, що я ніколи в житті ніде ніколи не притягувався навіть як свідок. Я в райвідділі не був. Ну якщо при тому всьому, я – кримінальний авторитет і комусь хочеться про це говорити, то мені немає їм, що відповісти. Тому що в той час, коли це все відбувалося, я був студентом і навчався на стаціонарі. Скажіть мені, будь ласка, можна звинуватити людину в тому, чого вона не робила, і нема взагалі ніякого ні свідчень ні доказів?» – зауважив підприємець.

Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом.

До слова, у 2018 році голова Економічної ради ВО «Свобода» Ігор Кривецький виграв суд у інтернет-видання «Правком» у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомила прес-служба політсили.

Суд зобов’язав видання спростувати наклеп, зведений на політика, та виплати матеріальну компенсацію, яку Ігор Кривецький збирається передати у фонд конкурсу журналістських розслідувань.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Свобода акція Олександр Турчинов партії Олег Тягнибок бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Загроза нацбезпеці і корупційні ризики. Що задумав Стефанчук?»
Реформа системи юросіб, чи масштабний перерозподіл країни? Що зріє у Верховній Раді
18 листопада, 21:53
Президентка Молдови Мая Санду виступає в Кишиневі вранці 4 листопада після перемоги у другому турі президентських виборів
Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»
6 листопада, 14:26
Трамп висловив упевненість, що Ґаббард відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили»
Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
14 листопада, 00:43
Контроль до сенату після виборів може перейти до республіканців
Республіканці можуть отримати контроль над сенатом США – Fox News
6 листопада, 09:14
У Німеччині можуть відбутися нові вибори до Бундестагу
У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?
6 листопада, 23:15
У США є два кандидати на посаду голови Держдепу
Хто стане головою Держдепартаменту США при Трампі: ЗМІ озвучили кандидатів
12 листопада, 07:45
Засновник «Руха» Григорій Козловський став фігурантом журналістського розслідування про тіньовий ринок цигарок
Тіньовий ринок цигарок. Чоловік відомої співачки став героєм скандального розслідування
20 листопада, 10:27
Ситуація із протестами у Пакистані залишається напруженою
У Пакистані військові отримали право розстрілювати протестувальників на місці
26 листопада, 13:48
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
27 листопада, 01:34

Політика

Зустріч української делегації з радниками Трампа: про що говорили
Зустріч української делегації з радниками Трампа: про що говорили
Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві
Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві
Президент вручив волонтерам спеціальну відзнаку «Золоте серце» (фото)
Президент вручив волонтерам спеціальну відзнаку «Золоте серце» (фото)
Спонсор «Свободи» Кривецький пояснив, чому його називають Пупсом і прокоментував звинувачення у рекеті
Спонсор «Свободи» Кривецький пояснив, чому його називають Пупсом і прокоментував звинувачення у рекеті
За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня – Зеленський
За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня – Зеленський
Депутат Хмельницької міськради Богдан Лукашук отримав мандат народного депутата
Депутат Хмельницької міськради Богдан Лукашук отримав мандат народного депутата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
42K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
15K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції
11K
Російські хакери захопили українські телеканали
6956
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ
5355
США викрили багатомільярдну схему, яка допомагала російській еліті збагачуватися

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua