У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам

Влада Пакистану стверджує, що чотири солдати, які брали участь у розгоні акції протесту, загинули під час зіткнень

У пакистанську столицю Ісламабад увійшли тисячі протестувальників, які вимагають звільнення з ув’язнення колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана. Пізно ввечері 26 листопада силовики відкрили вогонь по учасникам маршу. Відповідне відео уже поширили місцеві пабліки.

Як повідомляє Associated Press, тисячі прихильників ув'язненого Хана порушили впроваджений раніше владою країни «безпековий локдаун», щоб провести марш у центрі міста.



Спочатку поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі, коли протестувальники прорвали барикади з транспортних контейнерів, які блокували Ісламабад. Уряд попередив, що військові відкриватимуть вогонь на ураження, якщо протестувальники застосують проти них зброю.

Внаслідок протистояння поліції та протестувальників загинули четверо співробітників сил безпеки. Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що четверо рейнджерів воєнізованого загону загинули після того, як їх переїхав автомобіль.

А пізно ввечері 26 листопада поліція відкрила вогонь по протестувальникам. Люди в паніці почали втікати.





Зазначимо, протестувальники відповіли на заклик Хана до проведення сидячої демонстрації біля парламенту із висуванням низки вимог – від звільнення їхнього лідера до відставки уряду. Хан перебуває у в'язниці з серпня 2023 року. Загалом після того, як у 2022 році парламент відсторонив його з посади глави уряду, йому пред'явлено низку звинувачень, починаючи від корупції до підбурювання до насильства.



У червні цього року Вищий суд Пакистану скасував вирок Хану за обвинуваченням у розголошенні держтаємниці, проте він залишається у в'язниці як засуджений в іншій справі.

На тлі погіршення безпекової ситуації в Ісламській Республіці Пакистан Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації для українців, які перебувають у країні. Зокрема, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України уникати місць скупчення людей через протести у столиці країни та інших містах, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні.

Також відомство закликають виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби.

«Завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також виявляти підвищену пильність та обережність», – додало МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або при виникненні інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до посольства України в Пакистані.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Пакистану оголосило про розміщення підрозділів армії в Ісламабаді з метою забезпечення безпеки у столиці. За його даними, влада уповноважила військовослужбовців діяти рішуче проти агітаторів та порушників порядку, одночасно дозволивши їм вживати «крайніх заходів, таких як розстріл учасників заворушень на місці». Військовим також дозволено вводити комендантську годину в будь-якому районі міста, якщо на це буде потреба в інтересах підтримання закону та порядку.