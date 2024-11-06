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У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Німеччині розпалася правляча коаліція: коли можуть відбутися вибори до Бундестагу?
У Німеччині можуть відбутися нові вибори до Бундестагу
фото з відкритих джерел

Шольц винесе на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри до німецького уряду

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує винести на розгляд Бундестагу питання про вотум довіри до уряду. Це може статися вже в січні наступного року. Про це він заявив під час пресконференції.

«У перший тиждень сесії Бундестагу в новому році я звернуся з проханням про вотум довіри уряду, щоб депутати могли проголосувати за це 15 січня», – заявив Шольц.

За його словами, це дозволить членам Бундестагу вирішити, чи варто відкрити шлях до дострокових виборів.

«У такому разі ці вибори можна було б провести в межах термінів, встановлених Конституцією, не пізніше кінця березня. Я планую невдовзі обговорити це з лідером опозиції Фрідріхом Мерцем і запропонувати співпрацю над кількома важливими для нашої країни питаннями: зміцненням економіки та оборони», – підкреслив Шольц.

Він зазначив, що економіка Німеччини не може чекати до завершення виборів.

Нагадаємо, що раніше сьогодні німецькі ЗМІ писали про можливість розпаду «світлофорної» коаліції у Німеччині та дострокових парламентських виборів.

Причиною стало те, що у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік є дефіцит в більш як 13 млрд євро, а партії коаліції не можуть погодити, як вийти із такої ситуації.

Нагадаємо, під час нещодавнього візиту президента США Джозефа Байдена до Німеччини (першого двостороннього і очевидно останнього до Європи у якості президента) канцлер Німеччини Олаф Шольц серед іншого сказав, що:

«Путін прорахувався, він не може пересидіти цю війну. Коли він вторгнуся в Україну, він не просто атакував одну країну, він атакував принципи миру в Європі. Путін думав, що ми будемо слабкі та розділені. Але сталося навпаки. НАТО стало сильнішим ніж будь-коли».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні.

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Теги: коаліція економіка вибори путін партії Олаф Шольц Німеччина

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Політика

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