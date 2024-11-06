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Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»
Президентка Молдови Мая Санду виступає в Кишиневі вранці 4 листопада після перемоги у другому турі президентських виборів
фото: Радіо Свобода

МЗС Молдови відкидає «необґрунтовану критику представників російської влади» і звинувачує Кремль у спробі маніпулювати громадською думкою

МЗС Молдови розцінює заяву Кремля про те, що Майя Санду не перемогла на виборах президента, оскільки всередині країни більшість виборців підтримали її конкурента, як продовження зловмисного втручання у внутрішні справи Молдови. Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, МЗС Молдови відреагувало на заяву речника глави РФ Дмитра Пєскова. Російський чиновник не сказав прямо, чи Росія визнає результати виборів у Молдові, але зазначив, що, на його думку, Майя Санду «не є президентом Молдови», оскільки всередині країни «більшість виборців підтримали Олександра Стояногло».

У зовнішньополітичному відомстві Молдови відкинули заяву Пєскова, наголосивши, що вибори «відповідали всім національним та міжнародним стандартам, що підтверджується попередніми звітами міжнародних місій спостерігачів за виборами». «У цих же звітах вітається стійкість Молдови перед безпрецедентним втручанням у її демократичні процеси за участю ворожих сил за межами країни», – додали в міністерстві.

У МЗС Молдови підкреслили, що відкидають «необґрунтовану критику представників російської влади», звинувативши Кремль у спробі маніпулювати громадською думкою.

«Ці незграбні спроби поставити під сумнів легітимність виборів — лише продовження зловмисного втручання у наші внутрішні справи. Це неприйнятно, особливо з боку держави, визнаної антиприкладом демократії. Коментатори з-поміж російської влади не заслуговують на довіру, критикуючи демократичні процеси, про які вони мають лише теоретичне уявлення. Тим не менш, ми бажаємо російським громадянам, щоб вони користувалися всіма основними правами та свободами, якими користуються громадяни Молдови», – заявили в МЗС Молдови.

Речник уряду Молдови Даніел Воде приніс дзеркало на конференцію для преси, яка відбулася після засідання кабінету міністрів 6 листопада. Коментуючи реакцію Кремля на результати виборів президента в Молдові, Воде запропонував російській владі подивитися на себе у дзеркало.

«У чужому оці смітинку бачите, а у своєму – колоди не помічаєте. Але ми вже звикли до того, що ваше криве дзеркало спотворює правду. Тож на себе подивіться, а потім інших судіть», – сказав Воде. 

Варто нагадати, шо Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту. В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними. 

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

Нагадаємо, російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика «нелегітимним президентом».

До слова, партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

Теги: росія вибори Молдова партії чиновник президент Майя Санду Дмитро Пєсков

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