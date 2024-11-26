У Пакистані військові отримали право розстрілювати протестувальників на місці

Понад 100 поліцейських отримали поранення, багато з них у критичному стані

Міністерство внутрішніх справ Пакистану оголосило про розміщення підрозділів армії в Ісламабаді з метою забезпечення безпеки у столиці. Про це повідомляє телеканал Geo TV.

За його даними, влада уповноважила військовослужбовців діяти рішуче проти агітаторів та порушників порядку, одночасно дозволивши їм вживати «крайніх заходів, таких як розстріл учасників заворушень на місці». Військовим також дозволено вводити комендантську годину в будь-якому районі міста, якщо на це буде потреба в інтересах підтримання закону та порядку.

«Рішення було прийнято після трагічного інциденту на Шрінагарському шосе, де протестувальники наїхали на автомобілі на персонал рейнджерів, що призвело до смерті чотирьох рейнджерів і поранень ще п’ятьох, а також двох поліцейських. За словами представників служби безпеки, напади на правоохоронців забрали життя чотирьох рейнджерів і двох поліцейських. Понад 100 поліцейських отримали поранення, багато з яких перебувають у критичному стані, що підкреслює серйозність насильства, яке триває», – йдеться у статті.

24 листопада опозиційна партія «Рух за справедливість» почала загальнонаціональну акцію протесту, щоб змусити федеральну владу виконати її вимоги, які полягають у скасуванні внесених у жовтні поправок до конституції країни, перегляду результатів парламентських виборів, що відбулися в лютому, і звільненні політв'язнів.

За даними пресслужби партії, демонстранти вже перебувають в Ісламабаді. На даний момент прихильники експрем'єра приблизно за 7 км від центральної площі Ді-Чоук, розташованої в безпосередній близькості від основних урядових будівель, судових та законодавчих установ.

Колишній прем’єр-міністр Пакистану Карім Хан перебуває у в’язниці понад рік, щодо нього порушені понад 150 кримінальних справ. Попри це, політик залишається популярним, а його партія «Техрік-е-Інсаф» називає переслідування політично мотивованим.

Опозиційна політична сила розпочала масові виступи після того, як Хана в лютому не допустили до виборів. Головною вимогою «Техрік-е-Інсаф» є звільнення 72-річного Хана, який обіймав посаду прем’єр-міністра з 2018 до 2022 року.

Нагадаємо розлючені натовпи зібралися у віддаленому пакистанському гірському містечку Парачінар у п’ятницю, обурені нападом на колону автобусів, у якій 40 мусульман-шиїтів загинули після того, як їх обстріляли з автоматів у засідці.