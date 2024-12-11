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Соратниця Тимошенко похвалилися новою роботою в уряді (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Соратниця Тимошенко похвалилися новою роботою в уряді (фото)
Глава Міністерства розвитку громад та територій Олексій Кулеба (ліворуч) та його нова заступниця Альона Шкрум
фото: Facebook/Альона Шкрум

Альона Шкрум куруватиме напрямки міжнародної співпраці та євроінтеграції, а також координуватиме напрямок інвестиційних проєктів

Колишня народна депутатка Альона Шкрум, яка нещодавно стала першою заступницею очільника Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, розповіла про перші робочі дні на новій роботі. Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

Як зазначила посадовиця, у міністерстві вона куруватиме напрямки міжнародної співпраці та євроінтеграції, а також координуватиме напрямок інвестиційних проєктів, особливо у сфері енергоефективності. «Уже за три дні першого робочого тижня – зовсім нові виклики щодо менеджменту проєктів, людей та систематизації великої кількості термінових задач одночасно», – каже вона.

Як зазначила Шкрум, Міністерство розвитку громад і територій є найбільшим відомством за історію України з погляду політик, яких воно виробляє, і сфер, за які відповідає.

«Тож це дуже непростий виклик для мене. Останні три роки від повномасштабного вторгнення – я найбільше займалася саме міжнародною співпрацею, парламентською дипломатією та залученням донорів для проєктів з відновлення України. Тому вірю, що в цьому зможу бути тут ефективною», – наголосила заступниця Кулеби.

Альона Шкрум поділилася враженнями від нової роботи
Альона Шкрум поділилася враженнями від нової роботи
скріншот

Нагадаємо, уряд провів кадрові зміни, призначивши на посаду першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альону Шкрум. Верховна Рада достроково припинила її депутатські повноваження від фракції «Батьківщина».

Варто зазначити, що «Главком» перший повідомив про те, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби найближчим часом має з’явитися новий заступник. На цю посаду розглядалася кандидатура не когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум.

Як повідомляв «Главком», особисту заяву про припинення депутатських повноважень Альона Шкрум подала 29 грудня. 27 листопада тодішня нардепка відзначала десять років роботи у парламенті.

До слова, замість Альони Шкрум до фракції ВО «Батьківщина» у Раді потрапить новий обранець. Ним стане 42-річний хмельничанин, голова фермерського господарства «Агролайн-Поділля» Богдан Лукашук.

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Теги: уряд депутат Олексій Кулеба чиновник Міністерства розвитку громад і територій

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