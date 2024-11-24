Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп відреагував на ідею розформування ТЦК: Це гра проти своїх

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп відреагував на ідею розформування ТЦК: Це гра проти своїх
Веніславський вважає, що рекрутинг не може замінити ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Веніславський наголосив, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів

Ідея розформування ТЦК є непродуманою та такою, що шкодить національній безпеці України. Про це заявив нардеп, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю NV.

Веніславський наголосив, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів.

«В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх будь-якими альтернативними формами залучення громадян до Збройних сил – це гра проти своїх та проти державного суверенітету», – заявив нардеп.

Федір Веніславський вважає, що наразі рекрутинг не здатний повністю замінити функції, які виконують ТЦК.

«В післявоєнному становищі ми маємо розробити такі моделі, які будуть залучати до Збройних сил громадян, які бажають добровільно служити. Але сьогодні рекрутинг не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які виконує ТЦК та СП», – зазначив нардеп. 

Нагадаємо, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик.

Згодом заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – «пустий популізм, не вартий обговорення».

Читайте також:

Теги: ТЦК Федір Веніславський мобілізація військові військовозобов'язаний депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лубінець розповів, скільки громадян повернула Україна
Лубінець повідомив, скільки всього вдалось повернути полонених в Україну
21 листопада, 05:48
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років
Столичний правоохоронець переправляв до Угорщини ухилянтів: деталі справи
14 листопада, 12:45
Стерненку в Сухопутних військах нагадали про конституційний обов'язок
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву
9 листопада, 18:17
У Польщі рекрутинговий центр при генконсульстві України в Любліні отримав заявки понад 500 українців з 30 країн для участі в Українському легіоні
Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі
7 листопада, 22:43
Працівники ДБР затримали лікаря «Одеської обласної клінічної лікарні»
Суд обрав запобіжний захід організатору схеми заробітку на ухилянтах в одеському МСЕК
31 жовтня, 10:34
Ізраїль та Ліван працюють над спільною угодою
У переговорах між Ізраїлем та «Хезболлою» досягнуто суттєвих успіхів – Axios
31 жовтня, 09:57
Нардепка Альона Шкрум розповіла про свою поїздку за кордон
Народна депутатка вирушила у міжнародне відрядження з немовлям (фото)
28 жовтня, 17:02
Окупанти привласнюють бази відпочинку
Окупанти привласнюють понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі – Центр нацспротиву
26 жовтня, 02:45
Голова обласної медично-соціальної експертної комісії Юрій Веклинець добровільно пішов з посади
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
24 жовтня, 14:29

Політика

Нардеп відреагував на ідею розформування ТЦК: Це гра проти своїх
Нардеп відреагував на ідею розформування ТЦК: Це гра проти своїх
Американський дипломат пояснив, чому Путін витягнув «Орєшнік»
Американський дипломат пояснив, чому Путін витягнув «Орєшнік»
Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
Завершення війни в Україні: Зеленський розповів, чого очікує від Трампа
Завершення війни в Україні: Зеленський розповів, чого очікує від Трампа
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
55K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
18K
Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз
9340
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6806
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь

Новини

Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Сьогодні, 07:35
Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Сьогодні, 07:30
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua