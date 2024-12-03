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Рада достроково припинила повноваження депутатки Шкрум

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада достроково припинила повноваження депутатки Шкрум
Альона Шкрум працювала в Раді 10 років
фото: ba.org.ua

Законодавча ініціатива № 12270 була підтримана 307 голосами народних депутатів.

Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»» Альони Шкрум. Про це повідомив народний депутат з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк

За його словами, законодавча ініціатива № 12270 була підтримана 307 голосами народних депутатів.

«Так, друзі, це правда, написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ – це багато. Прийшов час великих змін. Життя – це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент», – написала Шкрум на сторінці у Facebook і порадила українцям не вірити «всьому, що бачите в телеграм каналах». 

Вочевидь, нардепка мала на увазі те, що ЗМі та мережі писали, що вона після складання депутатських повноважень очолить новостворене Міністерство національної єдності України.

Раніше повідомлялося, шо народна депутатка Альона Шкрум від ВО «Батьківщина» складає мандат, вона збирається очолити нове Міністерство об'єднання українців.

Нагадаємо, Шкрум у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО «Батьківщина» номером 22 у списку як членкиня партії. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Народна депутатка 8 скликання, обрана від ВО «Батьківщина» (№ 5 у списку) як безпартійна. Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Членкиня МФО «Єврооптимісти» та «Рівні можливості». У 7 скликанні Верховної Ради була помічницею на платній основі Ірини Геращенко («Удар» ) та Ігоря Алексєєва (КПУ).

У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО «Право на захист». З 2010 до 2012 року була помічницею адвоката та юристкою в адвокатських об’єднаннях Лондона та Парижа, була помічницею судді Лондонського суду.

У 2010-2011 роках – юрист в Асоціації адвокатів м. Париж Chevalier Pericard Connesson.

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Теги: Батьківщина Верховна Рада депутат самоврядування Facebook Ярослав Железняк

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