Тимошенко підставила плече владі? В уряд переходить депутатка від «Батьківщини»

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеба посилить свою команду Альоною Шкрум

Ключові перестановки в уряді Дениса Шмигаля відбулися ще два місяці тому, тепер нові члени Кабміну формують свої команди, тривають призначення заступників міністрів.

За інформацією «Главкома», у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.

Молоде покоління «Батьківщини»

Посади заступників з євроінтеграції свого часу були запроваджені при всіх міністерствах. Наприклад, таку посаду в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища в 2019–2020 рр. займав колега Шкрум по фракції «Батьківщина» минулого парламентського скликання Олексій Рябчин. Він протримався лише п’ять місяців і пішов з уряду з міні-скандалом. Тодішня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець назвала причиною звільнення «низьку результативність» заступника, а сам Рябчин наостанок поскаржився, що, попри відсутність зауважень щодо його професіоналізму і роботи, він дізнався про своє звільнення не від керівництва, а від депутатів.

Рябчин та Шкрум вперше потрапили до списку «Батьківщини» на виборах 2014 року на високих дев’ятому та п’ятому місцях відповідно. Вони були випускниками освітньої програми «Всесвітні студії», яка надавала талановитій українській молоді гранти на навчання у кращих світових університетах. Проєкт патронував Фонд Віктора Пінчука, тож появу двох молодих прогресивних облич у команді Юлії Тимошенко пов’язували не тільки з її бажанням оновити «стару гвардію», а й з певними зобов’язаннями перед одним зі спонсорів. Неофіти не просто зайняли крісла у Раді, а стали активними спікерами «Батьківщини». Шкрум, зокрема, у першу свою депутатську каденцію відзначилася тим, що була одним з головних двигунів реформи державного управління.

На виборах-2019 молоді нардепи опинилися вже не на провідних місцях у списку: Шкрум – 22, а Рябчин – лише 32. І з урахуванням катастрофічного результату «Батьківщини» зачепитися за прохідну зону вдалося лише Шкрум.

Альона Шкрум та Олексій Рябчин з’явилися у команді Юлії Тимошенко одночасно. Рябчина вже у ній нема, Шкрум – на черзі?

У свою другу каденцію спочатку, як і у минулому скликанні, Альона Шкрум обрала роботу в комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, але у 2020 році перейшла до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У липні 2023-го нардепка опинилася в центрі скандалу, який поставив питання щодо її подальшого перебування в команді Юлії Тимошенко. Шкрум стала єдиною з фракції «Батьківщина», хто проголосував за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Це явно не був варіант з «вільним голосуванням», ця тема була важливою особисто для Тимошенко, яка цю ідею нищівно критикувала та навіть вимагала винести питання канабісу на референдум. Після відвертого демаршу Шкрум проти рідної фракції деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Юлія Володимирівна вимагає від соратниці скласти депутатський мандат. Начебто Тимошенко поставила завдання своїй «правій руці» Сергію Власенку виключити Шкрум з усіх міжнародних делегацій і скасувати всі її міжнародні відрядження, в які вона їздить як представник фракції. Утім ця інформація не отримала підтвердження на практиці.

Конфлікт вгамувався, принаймні, Шкрум залишилася у «Батьківщині», а нещодавно вирушила у перше майже за рік закордонне відрядження до Женеви на асамблею Міжпарламентського союзу. Така перерва пояснюється не підступами фракції чи керівництва парламенту, а народженням у Шкрум та її чоловіка – голови економічного комітету від «Слуги народу» Дмитра Наталухи – доньки Лук’яни.

Альона Шкрум та її чоловік зі «Слуги народу» Дмитро Наталуха

Навіщо Кулебі Шкрум

Олексій Кулеба, якому дістався непростий спадок у міністерстві розвитку громад та територій, зараз завершує формування команди. Його вибору на користь Шкрум, яка формально належить до опозиційного політичного табору, може бути кілька пояснень.

Співрозмовники «Главкома» в уряді запевняють, що це ніяк не пов’язано з якимись зобов’язаннями перед Юлією Тимошенко, яка не втомлюється натякати на необхідність створення нової коаліції та «уряду національної єдності». Посада заступника міністра з євроінтеграції та ще й для Шкрум, з якою у керівництва «Батьківщини» були складні стосунки, – навряд чи саме так бачить Юлія Володимирівна своє хоч часткове повернення у владу. Хоча варто відзначити, що її фракція дала за призначення Кулеби надважливі 11 голосів, бо кожен з них був на рахунку (рішення пройшло лише 240 голосами).

Віцепрем’єр-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба завершує формування своєї команди

Заступника міністра з питань євроінтеграції в Міністерстві розвитку громад і територій немає з травня – тоді з ексміністром Олександром Кубраковим пішла і Анна Юрченко, що займала цю посаду. Під час невизначеності у відомстві, що тривала кілька місяців, та після призначення нового міністра міжнародку у відомстві курує департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

Зокрема, одним з напрямків роботи Шкрум у міністерстві може стати спілкування з донорами та, зокрема, опікування програмою Європейського територіального співробітництва Interreg – у цьому році Україна стала єдиною країною – не членом Євросоюзу, що приєдналася до неї. Ця програма охоплює 27 країн та спрямована на зменшення диспропорцій у рівнях розвитку, зростання та якості життя у різних регіонах ЄС. Фактично це можливість для українських регіонів за європейські гроші підтягувати свій рівень до європейських стандартів.

Сама Шкрум була заскочена питанням «Главкома» про призначення і прохання прокоментувати свою ймовірну нову посаду проігнорувала. Але колеги по «Батьківщині» підтвердили, що в курсі таких планів соратниці. Нардеп Вадим Івченко каже, що Шкрум вже повідомила нову членам фракції: «Вона казала, що їй надійшла така пропозиція, і, скоріше за все, вона на неї погодиться. Я ставлюся до цього нормально, коли фахові люди все-таки заходять в Кабінет міністрів, а вона такою є».

Інший нардеп з «Батьківщини» Михайло Цимбалюк також підтримав би перехід Шкрум до уряду, якщо до цього дійде: «У неї вже є певний досвід діяльності в парламентському та громадському секторах. Зважаючи на її освіту, досвід, публічну позицію, якщо б вона справді проявила свої теоретичні знання на практиці – то чому ні? Вона завжди була членом команди, у неї теплі стосунки з лідером, ми її вітали, коли вона народила дитину і більше зосередились тоді на її вихованні, ніж на парламенті. Вважаю, що на той період вона зробила правильно, а зараз дитинка вже підросла і, можливо, Альона вважає, що може рухатися далі».

Шкрум є депутаткою, що пройшла за списком партії, тож, якщо вона складе депутатський мандат, на її місце зайде інший кандидат. За ранжиром це має бути нинішній голова фракції «Батьківщини» у Хмельницькій міській раді та екскандидат у мери Хмельницького від партії Богдан Лукашук. Він – син народного депутата трьох скликань від БЮТ та «Батьківщини» Олега Лукашука. Тож на чисельності фракції «Батьківщина» перехід Шкрум у виконавчу владу не відіб’ється.

Павло Вуєць, «Главком»