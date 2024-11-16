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У Києві та області пролунали вибухи: ППО працювала по повітряних цілях

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві та області пролунали вибухи: ППО працювала по повітряних цілях
У Києві працювала ППО
фото з відкритих джерел

Російські окупанти знову атакували Київ ударними безпіотниками

Цієї ночі, 16 листопада, в районі міста Київ було чути вибухи на фоні російської повітряної атаки з використанням ударних дронів. У Київській області та на підступах до столиці працює система протиповітряної оборони. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська обласна військова адміністрація (КОВА) в Телеграм.

Інформація про бойову роботу сил протиповітряної оборони в Київській області надійшла близько 01:32. У цей час у районі Києва також було чутно вибухи.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив у своєму Telegram, що в області та на підступах до Києва активно працює ППО.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – закликав чиновник.

Перед тим в КОВА інформували, що у повітряному просторі Київської області були зафіксовані ворожі безпілотники, й "сили ППО працюють по цілях".

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств.

Як повідомлялося раніше, внаслідок масованої атаки РФ зранку, 13 листопада, на Київщині постраждала одна людина, є руйнування. Зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини. 

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Теги: пожежа окупанти Віталій Кличко чиновник Telegram Київ системи ППО дрон

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