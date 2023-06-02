Справа Приватбанку. Суд в Ізраїлі відмовився розглядати позов

Рано чи пізно Коломойському та Боголюбову доведеться захищати свою позицію щодо позову Приватбанку в Ізраїлі

Банк належним чином довів, що кошти з нього виводились до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів

Окружний суд м. Тель-Авіва вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову Приватбанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомила пресслужба банку.

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Суд постановив, що Ізраїль не є належною юрисдикцією для розгляду позову. Приватбанк має право подати апеляцію на це рішення. Попри відмову в розгляді позову, Приватбанк вбачає у рішенні суду низку позитивних висновків.

Зокрема, суд визнав, що Приватбанк має достатню для судового розгляду справу проти Коломойського та Боголюбова. У рішенні суду, за даними Приватбанку вказано, що банк належним чином довів, що кошти з нього виводились до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів.

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Також ізраїльський суд відмовив у задоволенні заяви колишніх власників щодо їхнього переслідування з боку українського уряду і постановив, що рано чи пізно Коломойському та Боголюбову доведеться захищати свою позицію щодо позову Приватбанку в Ізраїлі.

«Ми позитивно оцінюємо висновки суду щодо наявності в Приватбанку достатньої для судового розгляду справи щодо шахрайства проти його колишніх власників на загальну суму в сотні мільйонів доларів. Відсутність будь-якої обґрунтованої лінії захисту з боку пана Коломойського і пана Боголюбова та їхня повна відмова давати свідчення свідчить тільки про те, що вони на кожному кроці намагаються уникнути будь-якої відповідальності за свою неприпустиму та протиправну поведінку», – заявив голова правління Приватбанку Герхард Бьош.

Нагадаємо, Приватбанк ще у грудні 2017 року звернувся до Високого суду Лондона, звинувативши колишніх власників і шість пов'язаних з ними британських компаній у виведенні $2,5 млрд. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна ця справа, але визнав Приватбанк жертвою масштабних шахрайських дій. Приватбанк подав апеляцію на це рішення.

У жовтні 2019-го Апеляційний суд Лондона та Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку. Всесвітній арешт активів Коломойського – Боголюбова залишився чинним, а Лондонський суд розпочав розгляд за позовом Привату по суті.

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Також Приватбанк подав позов до суду Кіпру проти Коломойського та Боголюбова у справі про шахрайство на $5,5 млрд. Крім того, Приватбанк подав позови до Окружного суду Тель-Авіва (Ізраїль) та Канцелярського суду штату Делавер (США), у яких звинувачує колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей.

У грудні 2019 року Приватбанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку. Воно стосується виведення з банку щонайменше $600 млн в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в ізраїльському банку.

До слова, колишній власник банку Ігор Коломойський не буде давати свідчення проти позову Приватбанку на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, яке призначено на понеділок, 12 червня, в Лондоні.

Як відомо, Приватбанк звинувачує колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей: чим здивував Боголюбов та як покарали Коломойського.