Справа Приватбанку: чим здивував Боголюбов та як покарали Коломойського

Приватбанк про ексвласника: «У нього немає гідної відповіді на твердження щодо шахрайства»

Колишній власник Приватбанку Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні. Також ексакціонера Ігоря Коломойського зобов’язали сплатити суду 600 тис. фунтів стерлінгів (≈ 27,6 млн грн). Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

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Під час дводенного процесуального слухання, що проходило 29 та 30 березня, суддя дозволив окремим свідкам у справі, зокрема колишньому акціонеру банку Ігорю Коломойському, надавати свідчення з України за допомогою відеозв’язку. Інші свідки, які даватимуть свідчення від імені Привабанку, братимуть участь у процесі особисто в Лондоні.

Боголюбов, як заявили у Приватбанку, не подав клопотання для отримання дозволу надавати свідчення онлайн. На початку процесуального слухання з’ясувалося, що він взагалі не даватиме свідчення під час слухання справи по суті. Причини такого рішення озвучені не були. Також Боголюбов не викликав жодних інших свідків на підтримку своєї лінії захисту.

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«Це може означати тільки те, що в нього немає гідної відповіді на твердження щодо шахрайства, висловлені проти нього», – заявили у Приватбанку.

Зазначається, що рішення Боголюбова підтвердив 29 березня його адвокат. Слухання зазначеної справи по суті має розпочатися у червні 2023 року.

Крім того, на цьому ж слуханні суддя зобов’язав Коломойського сплатити суду 600 тис. фунтів стерлінгів (≈ 27,6 млн грн). Це сталося після того, як суддя зрештою дозволив ексвласнику банку внести останні зміни до відзиву Коломойського на позов Приватбанку.

Суддя погодився, що Коломойський був готовий знехтувати судовими рішеннями та не вести судовий процес у швидкий та розумний спосіб та вирішив, що сплата чималої суми на рахунок суду забезпечить витрати Приватбанку на опрацювання таких змін.

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Нагадаємо, Приватбанк ще у грудні 2017 року звернувся до Високого суду Лондона, звинувативши колишніх власників і шість пов'язаних з ними британських компаній у виведенні $2,5 млрд. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна ця справа, але визнав Приватбанк жертвою масштабних шахрайських дій. Приватбанк подав апеляцію на це рішення.

У жовтні 2019-го Апеляційний суд Лондона та Уельсу задовольнив скаргу ПриватБанку. Всесвітній арешт активів Коломойського – Боголюбова залишився чинним, а Лондонський суд розпочав розгляд за позовом Привату по суті.

Також Приватбанк подав позов до суду Кіпру проти Коломойського та Боголюбова у справі про шахрайство на $5,5 млрд. Крім того, Приватбанк подав позови до Окружного суду Тель-Авіва (Ізраїль) та Канцелярського суду штату Делавер (США), у яких звинувачує колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей.

До слова, Боголюбов потрапив до рейтингу найбагатших військового часу. Не потрапив у топ Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.