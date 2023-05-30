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Саміт БРІКС. Влада Південної Африки дала застереження Путіну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Саміт БРІКС. Влада Південної Африки дала застереження Путіну
Поки що не відомо чи зустрінуться знову під час саміту БРІКС президент ПАР Сиріл Рамафоса та Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Імунітет у рамках проведення БРІКС не скасовує будь-які ордери на арешт, які могли бути видані будь-яким міжнародним судом, зокрема що стосується ордера на арешт Путіна

Влада ПАР заявила, що нададуть дипломатичний імунітет усім учасникам зустрічі глав МЗС країн БРІКС у червні і саміту глав держав блоку в серпні. Про це пише Bloomberg із посиланням на МЗС Південно-Африканської Республіки. Зазначимо БРІКС (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa) – міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР. 

«Це стандартне надання імунітету, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться у ПАР, незалежно від того, на якому рівні відбуваються заходи», – зазначили у відомстві. Такий імунітет захищає учасників подібних заходів від «юрисдикцій» сторони, що приймає».

При цьому, згідно з інформацією Bloomberg, у МЗС також зазначили, що «ці імунітети не скасовують будь-які ордери на арешт, які могли бути видані будь-яким міжнародним судом щодо будь-якого учасника конференції».

Нагадаємо, 1-2 червня у Кейптауні відбудеться зустріч глав МЗС країн-членів БРІКС, 22-24 серпня у ПАР відбудеться саміт глав держав блоку.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого Росія не визнає, видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У російському МЗС, говорячи про майбутній саміт БРІКС, висловили впевненість, що «дружня нам Південноафриканська Республіка проведе саміт, який запланований на серпень, на найвищому організаційному рівні та забезпечить можливість ефективної та результативної роботи делегацій усіх партнерів щодо БРІКС будь-якого рівня». Минулого тижня прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що формат участі Путіна у саміті БРІКС «наразі не визначено».

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Теги: росія саміт путін арешт БРІКС імунітет Південно-Африканська республіка диктатор

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