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Приватбанк тимчасово призупинить роботу інтернет-банкінгу: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Приватбанк тимчасово призупинить роботу інтернет-банкінгу: названо причину
вночі ПриватБанк тимчасово призупинить інтернет-банкінг
фото з відкритих джерел

Робота інтернет-банкінгу буде призупинена з 01:00 до 04:00 14 травня

У ніч на 14 травня Приватбанк тимчасово припинить роботу інтернет-банкінгу через планові регламентні роботи у Приват24
Про це інформує Приватбанк.

«Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість із вас відпочивають. Але якщо на цей час заплановані важливі операції через Приват24, візьміть до уваги інтервал проведення робіт», – ідеться в повідомленні.

Також у Приватбанку порадили спланувати перекази та оплати через Приват24 завчасно або відкласти до ранку.

Раніше повідомлялося, що клієнти українських банків 9 травня 2023 року масово почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Багато хто дізнався про це безпосередньо під час невдалої спроби розрахуватися за товари та послуги. 

До слова, в Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Послугу запускають навесні саме для того, щоб власники житла встигли відремонтувати його до зими.

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Теги: Генштаб інтернет житло Приватбанк послуги

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