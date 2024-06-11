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Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»
Фаріон повернулася на катедру української мови Національного університету «Львівської політехніки»
фото: Ірина Фаріон

Фаріон показала своє поновлення на посаді професора

Ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки «Львівської політехніки». Вона опублікувала відео свого повернення у «Львівську політехніку».

«Йду коридорами бандериного ВИШу. Поновлена, відповідно до рішення суду», – сказала Фаріон.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.

Згодом, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн. 

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Теги: суд Львів університет Ірина Фаріон

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