П'ять військових частин не взяли на службу: чоловік вигадав, що говорити, щоб його не мобілізували

Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію

У військових частинах мобілізований розповідав, що зловживає алкоголем та має погане здоров'я

У Хмельницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який понад рік уникав мобілізації. У військових частинах він розповідав, що зловживає алкоголем та має погане здоров'я, через що його не брали на службу. Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку та повинен був 1 березня 2023 року прийти до ТЦК, проте понад рік ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що «отримав повістку про виклик на 01.03.2023 для проведення призову за мобілізацією та відправлення до військової частини для проходження військової служби, проте вважаючи, що за ним мали приїхати працівники ТЦК – не з’явився». Чоловік додав, що хотів добровільно мобілізуватись, проте жодна військова частина його не брала на службу.

Працівник ТЦК пояснив на суді, що чоловіка возили у 5 різних військових частин, проте він «постійно скаржився на свій стан здоров`я, вказував, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, а також розповідав про залежність від алкогольних напоїв». Таким чином його відмовлялись брати на службу.

Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини не прийняли його на службу.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до року іспитового терміну.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.