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Трампа «катували» у в'язниці США? Штаб політика зробив скандальну заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трампа «катували» у в'язниці США? Штаб політика зробив скандальну заяву
Трамп заявив що його нібито «катували», роблячи фото у в'язниці
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп став першою за всю історію США людиною, яка, обіймаючи посаду президента, була сфотографована під час арешту 

Передвиборний штаб колишнього президента США та кандидата на цю посаду Дональда Трампа поширив розсилку, в якій йдеться про тортури, яких мільярдер нібито зазнав у в'язниці. Йдеться про фотографування для картотеки у рамках кримінальної справи. Про це пише Daily Mail.

«Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зробили зі мною. Вони катували мене у в'язниці і зробили знімок для картотеки», – цитує його передвиборний штаб.

Нагадаємо, 24 серпня 2023 року Трамп пройшов формальну процедуру арешту у в'язниці округу Фултон. Колишнього американського президента сфотографували під час арешту у в'язниці в рамках справи про його спроби переглянути результати програних у 2020 році виборів. Мільярдер провів у в'язниці пів години, вніс заставу $200 тис. і вийшов на волю. Його знімки пізніше поширив офіс шерифа округу Фултон.

У лютневому звіті WinRed, республіканської онлайн-платформи для збору коштів, підтверджено, що Трамп зібрав колосальні $4,2 ​​млн наступного дня після того, як його фотографія була опублікована.

До того 2 серпня 2023 року Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. 

Нагадаємо, Дональд Трамп та Джо Байден готуються до традиційних президентських дебатів у США, які відбудуться 27 червня. 90-хвилинні дебати відбуватимуться без аудиторії, щоб «забезпечити кандидатам можливість максимально використати час, відведений на дебати. Також передбачено дві рекламні паузи, коли працівникам кампанії буде заборонено спілкуватися з кандидатами.

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Теги: США політика Дональд Трамп в'язниця суд вибори

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