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    Політика

    США допоможуть перемогти Україні на Донбасі – Волкер

    Росія має вибрати мир
    Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Америка готова допомогти припинити бойові дії на Донбасі, але Росія повинна вибрати мир. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter. «Учора була річниця з дня підписання Мінських домовленостей - три роки по тому, до цього часу
    • Сьогодні, 20:14
    • Розсилка

    Росія має вибрати мир

    Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Америка готова допомогти припинити бойові дії на Донбасі, але Росія повинна вибрати мир. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

    «Учора була річниця з дня підписання Мінських домовленостей - три роки по тому, до цього часу продовжується війна. США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія повинна вибрати мир», - написав Волкер.

    Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що проект резолюції Росії, який передбачає введення миротворців на Донбас тільки вздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для Сполучених Штатів Америки та Організації Об’єднаних Націй, оскільки він не гарантуватиме безпеку, а тільки поглибить конфлікт.

    Росія США війна Курт Волкер Twitter
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