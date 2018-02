США допоможуть перемогти Україні на Донбасі – Волкер

Росія має вибрати мир

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Америка готова допомогти припинити бойові дії на Донбасі, але Росія повинна вибрати мир. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

«Учора була річниця з дня підписання Мінських домовленостей - три роки по тому, до цього часу продовжується війна. США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія повинна вибрати мир», - написав Волкер.

Yesterday was the anniversary of the signing of the Minsk Package of Measures - three years later there is still a hot war. The U.S. is ready to help end the fighting, but Russia has to choose peace. pic.twitter.com/Rvshtt7R24