Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: список

Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона

Федеративна Республіка Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T, Patriot танки Leopard та інше необхідне для фронту озброєння. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

15 танків Leopard 1 A5;

дві зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

сім десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLS;

дві пускові установки Patriot;

два радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

п'ять систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW,

200 кулеметів MG4,

420 гвинтівок MK 556,

80 снайперських гвинтівок HLR 338,

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Пакет підтримки також доповнюють генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом отримає ще один комплекс протиповітряної оборони Iris-T в рамках військової підтримки від Німеччини. Це вже шоста така система. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine.

Також нещодавно повідомлялось, що Німеччина готова відправити миротворців в Україну. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.

До слова, соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини (СДПН) Олафа Шольца у передвиборчій програмі може окремим пунктом прописати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це пише Berliner Morgenpost. Однак у програмі, за повідомленням ЗМІ, соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно.